Más notícias para os proprietários de um Samsung: Galaxy AI estará disponível em pouquíssimos modelos

Samsung surpreendeu-nos com a apresentação do Galaxy AI, a aposta para suas novas gerações de smartphones, onde integram diretamente serviços de Inteligência Artificial (IA) para tornar seus smartphones mais poderosos, produtivos e atraentes.

No momento, o fabricante asiático apresentou esta nova plataforma de inteligência artificial, Galaxy AI, na conferência Unpacked 2024, juntamente com sua nova família de smartphones Galaxy S24.

A Samsung prometou que a tecnologia deste complemento de IA chegaria a dispositivos mais antigos de gerações anteriores, mas agora sabemos que a lista de dispositivos elegíveis é na verdade muito menor do que pensávamos.

Samsung S24 Smartphone (Divulgação - Samsung)

No evento Unpacked, a Samsung anunciou que a série Galaxy S24 seria a primeira a receber os benefícios do Galaxy AI, mas a impressão clara que nos deram na apresentação é que isso chegaria a uma ampla gama de dispositivos anteriores.

Mas a situação é um pouco diferente do que a maioria imaginava. Você praticamente precisaria ser o dono de um smartphone recente da marca para ter a chance de experimentar essas funções.

Todos os modelos da Samsung que receberão Galaxy AI:

Pouco tempo depois da conferência de apresentação do Galaxy S24, foi confirmado que a série S23, o S23 FE, o Z Flip 5, assim como o Z Fold 5, juntamente com o Galaxy Tab S9, receberiam a atualização ao longo do primeiro semestre de 2024.

No entanto, em uma conversa com o TechRadar, o diretor de experiência do cliente da Samsung, Patrick Chomet, revelou que a série Galaxy S22 não receberá o Galaxy AI.

Este modelo de smartphone foi lançado em fevereiro de 2022. Ainda não completou dois anos de idade. Mas não receberá a atualização.

Chomet afirmou que a empresa queria "garantir a qualidade e o desempenho" do que implementaram. Mas essa ação implicaria deixar de fora uma importante base de usuários com celulares não tão antigos e ainda totalmente funcionais.

Serie Galaxy S22 Sem IA (ID)

Esta notícia é decepcionante para os proprietários da série Galaxy S22. Especialmente porque esses dispositivos usam exatamente o mesmo chipset Exynos 2200 que o S23 FE.

Assim, a decisão foi discutida por alguns membros da comunidade de usuários, por ser considerada relativamente arbitrária.

É importante ressaltar que a Samsung anunciou que as funções de inteligência artificial do Galaxy S24 serão gratuitas apenas até o final de 2025.

Após essa data, os usuários deverão se inscrever em um serviço pago para continuar usando. Portanto, agora é o melhor momento para adquirir um novo smartphone Samsung com Galaxy AI.