Dragon Ball Z: Majin Buu absorve a Número 18, dando à luz a este guerreiro que nos deixa impactados

Número 18 e Majin Buu Bola do Dragão

Nasceu um guerreiro sobre o qual nunca pensamos em falar, nas aventuras de Dragon Ball Z. Trata-se de um personagem destinado a semear terror no universo de heróis criado por Akira Toriyama. Majin Buu, em seu estado mais primitivo, decidiu absorver a Número 18, a androide desenvolvida pelo Dr. Gero da Patrulha Vermelha.

Uma era de terror teria se apoderado da Terra se essa combinação tivesse ocorrido no cânone das aventuras de Dragon Ball Z. Felizmente, essa é apenas a ideia do fan art chamado Vito Alfonso, um ilustrador já muito conhecido para FayerWayer.

Vito combinou as melhores características de cada um desses personagens, tornando-o um vilão brutal, do qual não somos capazes de dar um gênero. Não nos preocupamos muito com esse elemento, pois está longe de ser a nossa maior preocupação.

Onde devemos focar é na capacidade deste personagem, se ele tem todos os poderes para representar uma ameaça à Terra. O poder de Majin Buu, claramente, ninguém duvida. Agora, imaginem se ele se combinar com o de Número 18.

A androide criada pelo Dr. Gero possui um poder surpreendente, impossível de ser superado para uma era de guerreiros que foram subjugados pelo seu poder. Não nos esqueçamos que a Número 18 derrotou (e humilhou) Vegeta com apenas um chute. Ela era, na época, muito malvada.

Então, se isso for combinado com tudo o que Majin Buu representa, todos os Guerreiros Z estariam em sérios problemas.