Chainsaw Man retorna em chamas com esse cosplay da Makima como a waifu perfeita

Não há espaço para debate sobre o fato de que Chainsaw Man se tornou hoje em dia um dos mangás e animes mais populares pela comunidade otaku, assim como entre os artistas dedicados ao cosplay ou ao próprio Fan Art. Dentro e fora da América Latina.

Mas também é verdade que diante da ausência de novos episódios na adaptação animada, o fervor por essa saga fica um pouco congelado, comparado ao que foi visto, por exemplo, no ano passado, em 2022. Na verdade, sobrevivemos o ano passado graças ao trabalho dos artistas de cosplay.

Não faz muito tempo, na verdade, compartilhamos com vocês um tributo cosplay tão impactante que nem era adequado para ser publicado explicitamente em nosso site, e junto com esse exemplo há uma pilha de outras sessões em que quase sempre nos deparamos com o mesmo personagem: Makima.

Hoje compartilhamos mais fotos em que Makima rouba novamente nossos corações com uma homenagem perfeita de cosplay.

Makima é a waifu mais perfeita e provocante neste cosplay que revive nosso amor por Chainsaw Man

A conta do Instagram da artista de cosplay conhecida como faira_star possui uma base respeitável de pouco mais de 60 mil seguidores, obtidos graças às suas 766 publicações onde vemos uma ampla variedade de homenagens de todos os tipos.

Trata-se de uma artista peculiar, cujo catálogo é composto por diferentes tipos de homenagens que não se enquadram no parâmetro tradicional do cosplay, já que em algumas sessões ela faz retratos temáticos de personagens genéricos ou relacionados às festas sazonais.

No entanto, é possível encontrar também alguns tributos a jogos de vídeo, séries de anime, mangás e outras franquias que lhe valeram grande parte de sua popularidade, juntamente com suas colaborações. Tal é o caso do belo tributo a Makima de Chainsaw Man.

Como podemos observar, estamos diante de uma sessão cosplay de alto calibre e extremamente bom gosto, onde o cuidado com os detalhes em todos os parâmetros possíveis é exemplar para outras artistas da comunidade.

A escolha de vestuário, os cenários, a paleta de cores, a composição da imagem com a distribuição dos elementos, os tons, cores e poses são cuidados até ao mais meticuloso e admirável grau.

Estamos, talvez, diante do retrato mais realista e admirável de Makima que vimos em muito tempo. A ironia é que a sessão foi publicada há mais de um ano.