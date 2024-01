Pokémon com pistolas? Este é o jogo acusado de plagiar o clássico da Nintendo e que está fazendo sucesso em vendas

Palworld é um “polêmico” jogo de sobrevivência desenvolvido pelo estúdio japonês Pocket Pair, que alcançou um marco impressionante, vendendo mais de 4 milhões de unidades em seu primeiro fim de semana.

Disponível para PC e Xbox, o jogo tem gerado uma atenção massiva, superando em número de usuários simultâneos de títulos notáveis como Cyberpunk 2077 durante o seu lançamento, com 1.291.967 jogadores jogando simultaneamente.

O jogo foi rotulado como um "Pokémon com pistolas" devido à sua combinação de elementos da popular série Pokémon com mecânicas de ação e sobrevivência.

Uma cópia de Pokémon?

Embora, inicialmente, tenha sido conhecido como um meme devido ao seu lançamento anunciado em 2021, conseguiu se tornar um fenômeno viral. No entanto, não está isento de polêmicas, pois é acusado de plagiar Pokémon, com notáveis semelhanças na dinâmica do jogo e no design das criaturas.

Outro aspecto polêmico está centrado no uso de inteligência artificial (IA), pois aponta-se que algumas criaturas podem ter uma aparência similar devido ao uso de ferramentas de IA no desenvolvimento.

Embora a cópia na indústria dos videogames não seja algo novo, a semelhança com Pokémon tem gerado debates, embora até o momento, a The Pokémon Company e a Nintendo não tenham tomado medidas a respeito.

O sucesso do Palworld se soma à lista de jogos virais que conseguiram um grande impacto, apesar das controvérsias que os rodeiam.

O desempenho no mercado sugere que o público tem respondido positivamente à abordagem única do jogo, combinando elementos familiares com novas mecânicas, tornando-o um fenômeno digno de ser acompanhado de perto.