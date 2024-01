O MIT afirma que ainda é mais barato contratar humanos do que Inteligência Artificial

Existe uma incerteza significativa sobre o futuro dos empregos de grande parte da humanidade com o incrível avanço dos sistemas de Inteligência Artificial (IA) como o ChatGPT da OpenAI ou o Bard do Google. No entanto, temos ótimas notícias: contratar pessoas ainda seria mais barato na maioria dos casos. Pelo menos é o que o MIT afirma.

Trata-se de um tema que temos abordado de forma constante, onde ao longo de todos os meses de 2023 foi possível ter uma perspectiva mais ou menos clara de quais eram as áreas onde essa tecnologia teria um maior impacto para o setor de trabalho. Houve, de fato, um momento em que parecia que a IA seria aplicada em tudo, substituindo os seres humanos. Mas não será assim.

Uma investigação recente conduzida pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, mais conhecido como MIT, revela que atualmente apenas 23% dos empregos nos Estados Unidos poderiam ser lucrativamente automatizados por inteligência artificial.

De forma que a grande maioria dos trabalhos na realidade seriam mais funcionais, do ponto de vista dos custos, se continuassem sendo realizados por uma pessoa de carne e osso. Embora o cenário esteja em constante mudança e sua complexidade seja inegável.

Apenas 23% dos empregos são rentáveis para substituir humanos por Inteligência Artificial, de acordo com o MIT

A Inteligência Artificial é uma tecnologia que está revolucionando o mundo, e seu impacto no mercado de trabalho é uma das principais áreas de estudo para especialistas. Alguns temem que a IA possa substituir os humanos em muitos empregos, o que causaria um aumento na desigualdade e no desemprego por razões óbvias.

No entanto, um novo estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), intitulado "Beyond AI Exposure: Which Tasks are Cost-Effective to Automate with Computer Vision?" (Além da exposição à IA: quais tarefas são rentáveis para automatizar com visão computacional?), sugere que, atualmente, a IA não é uma ameaça tão grande como se acredita.

A pesquisa em si analisa a viabilidade econômica de automatizar várias tarefas nos Estados Unidos, focando em empregos onde é utilizada a visão por computador, esse campo da informática que permite aos computadores obter informações a partir de imagens, vídeos e outras entradas para realizar alguma ação com base nisso.

No projeto, os pesquisadores descobriram que apenas 23% dos trabalhadores, medidos em termos de salários em dólares, poderiam ser efetivamente substituídos pela IA. Em outros casos, devido ao custo de instalação e operação do reconhecimento visual assistido pela IA, os humanos acabam realizando o trabalho de forma mais econômica.

O estudo descobriu que a relação custo-benefício da visão computacional é mais favorável em setores como varejo, transporte e armazenamento, todos áreas onde Walmart, Amazon e alguns setores de cuidados de saúde têm maior presença.

Os pesquisadores apontam que a automação da visão por computador poderia aumentar em 40% até 2030 se os custos de dados diminuírem e a precisão melhorar. No entanto, mesmo nesse cenário, a maioria dos empregos continuaria sendo realizada por humanos.

Os resultados do estudo sugerem que a IA não é uma ameaça iminente para o mercado de trabalho. No entanto, é importante acompanhar de perto a sua evolução, pois pode ter um impacto significativo no futuro do trabalho.