Inteligência artificial descobre que as impressões digitais de pessoas diferentes podem ser iguais

Cientistas das universidades de Columbia e Buffalo desafiam diretamente as percepções convencionais na identificação por impressões digitais. Uma equipe de pesquisadores está desenvolvendo um sistema revolucionário de análise, utilizando a inteligência artificial (IA).

Este avanço poderia ter profundas implicações no campo da criminalística e na aplicação da evidência em casos judiciais.

Contrariamente à crença comum de que as impressões digitais são únicas e altamente distintas entre indivíduos, os resultados desta pesquisa revelam uma surpreendente semelhança entre as impressões digitais de pessoas diferentes. Essa descoberta desafia as bases sobre as quais a identificação biométrica por impressões digitais foi construída.

Usando uma base de dados pública do governo dos Estados Unidos com cerca de 60.000 impressões digitais, os cientistas aplicaram um sistema de inteligência artificial conhecido como rede de contraste profundo.

Esta abordagem inovadora permitiu uma análise mais detalhada e precisa, levando à conclusão de que as diferenças entre as impressões digitais de dois indivíduos podem ser muito menos marcadas do que se assumia anteriormente.

O relatório, de acordo com a revisão da Bio Bio, destaca que essa descoberta levanta um alerta no campo da criminalística, onde as impressões digitais têm sido historicamente consideradas como uma forma confiável de evidência forense.

"Esperamos que esta informação possa ajudar a priorizar pistas em investigações, a exonerar suspeitos inocentes e a criar novas abordagens em casos não resolvidos", disse Gabe Guo, estudante de engenharia da Columbia e líder desta pesquisa.

A capacidade da IA de identificar padrões e semelhanças além da percepção humana convencional evidencia a necessidade de revisão e atualização nos protocolos de identificação biométrica.

Este avanço científico questiona a certeza que foi depositada por muito tempo na singularidade das impressões digitais e destaca a importância da contínua adaptação da tecnologia e da ciência forense na busca de métodos mais precisos e confiáveis na resolução de casos judiciais.