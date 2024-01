Inspirado em seu rival? Elon Musk imitaria Mark Zuckerberg para ter mais controle sobre seus negócios

O magnata Elon Musk, conhecido por expressar publicamente seu desagrado por Mark Zuckerberg, pode estar tomando notas do modelo de controle de negócios do fundador do Meta, de acordo com relatos recentes.

Apesar da aparente animosidade entre Musk e Zuckerberg, o CEO da Tesla estaria buscando um maior controle em sua empresa, inspirando-se na estrutura do Meta. Musk ameaçou interromper o desenvolvimento de produtos de inteligência artificial e robótica para a Tesla se não obtiver mais controle na companhia.

O objetivo de Musk é alcançar 25% de controle de votos na Tesla, apesar de possuir apenas 13% das ações. Esse desejo por maior influência coincide com o modelo da Meta, onde Zuckerberg, com 13% das ações, possui mais de 50% de controle devido às suas "super ações" que concedem 10 votos por ação.

No entanto, impor uma estrutura dual de ações na Tesla, similar à da Meta, poderia ser "quase impossível", segundo especialistas, uma vez que a Tesla foi registrada como uma empresa pública em Delaware em 2010.

Musk expressou sua frustração com a falta de respeito percebida por parte dos acionistas externos e destacou sua aspiração de ter um controle significativo, mas sujeito à possibilidade de ser derrubado se a maioria dos acionistas assim decidisse.

A situação atual na Tesla, com questionamentos sobre seu comportamento e o impacto negativo da compra do Twitter nas ações da empresa, sugere uma fraqueza significativa na posição de Musk.

O magnata também enfrenta um julgamento pendente relacionado a pacotes de compensação e sua influência no conselho de diretores da Tesla.