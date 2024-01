Dragon Ball Super se redime com Gohan e lhe dá o lugar que nunca deveria ter perdido: ele é o mais forte da série?

O O Gohan Beast continua causando loucura entre os fãs e escritores de Dragon Ball Super. O mais recente arco do mangá nos mostra mais detalhes sobre o significado dessa transformação que já tínhamos visto no filme da franquia, lançado no segundo semestre de 2022.

O filme se chamou Super Hero e o arco mais recente do mangá teve o mesmo título. Ambos abordaram a mesma história, mas nas páginas do mangá apareceram detalhes que não vimos na tela grande.

Um deles é a reação de Goku e Vegeta à explosão de poder de Gohan. Embora ainda não tenham lutado entre si, os saiyajins puros ficaram sem palavras quando sentiram o ki do jovem lutador, já que eles estavam a milhões de anos-luz da Terra, no planeta de Bills, o Deus da Destruição.

Dragon Ball Super #101 Gohan

Palavra de Akira Toriyama. O sensei criador desta obra disse em várias ocasiões que Gohan é o ser mais poderoso de Dragon Ball. Apesar disso, os fãs da série questionam suas afirmações.

A chegada do Gohan Besta parece reafirmar as declarações de Akira Toriyama, mas até que não o vejamos derrotando um vilão ultra poderoso ou vencendo Goku ou Vegeta, ninguém vai acreditar que Gohan é o mais forte.

Além disso, o que surgiu no episódio mais recente do mangá foi uma reivindicação de Gohan como parte dos Guerreiros Z. O personagem deixa de ser aquele fraco que não se envolvia em lutas. Agora, Dragon Ball Super lhe devolveu o lugar que nunca deveria ter tirado.