Dragon Ball animado pelo Studio Ghibli: esta bela Fan Art de Salvamakoto nos mostra como seria

O lendário Studio Ghibli se tornou relativamente viral nas últimas semanas devido ao escândalo da garota colombiana que enganou meio mundo afirmando ter desenhado 25 mil frames do seu filme mais recente. Mas é hora de avançar e misturar o mundo desse estúdio com uma de nossas sagas favoritas: Dragon Ball.

Em datas relativamente recentes, uma impressionante e comovente peça de Fan Art começou a se tornar viral na internet, onde vemos como seria o anime original de Akira Toriyama se tivesse sido produzido e adaptado pela empresa de Hayao Miyazaki.

Imagem da entrada: Anime Network | Dragon Ball / Gokú

O estilo visual do Studio Ghibli e o do anime inicial de Dragon Ball são inconfundíveis à sua maneira, dentro de parâmetros muito básicos. Basta olhar qualquer imagem dessas duas entidades para distinguir imediatamente a autoria e a origem de cada uma.

Embora a primeira saga de Dragon Ball compartilhe alguns valores estilísticos com as produções mais clássicas de Miyazaki, a realidade é que ambos os traços podem ser considerados bastante distintos entre si.

Mas, por algum motivo, poucos pensaram em misturar ambos os mundos, pelo menos até agora.

Salvamakoto nos deixa de cabeça cheia com essa Fan Art que mostra Dragon Ball animado pelo Studio Ghibli.

O bom ilustrador Salvamokoto, cuja obra já abordamos aqui em várias ocasiões, graças à sua proposta estética inconfundível, onde ele mistura séries de anime de sagas que não têm relação entre si, como Os Cavaleiros do Zodíaco com a saga de Akira Toriyama, agora mais uma vez rouba os holofotes.

Tudo acontece depois de publicar uma nova peça memorável de Fan Art, onde o artista nos mostra como seria o primeiro anime original de Dragon Ball se tivesse sido produzido e adaptado pelo pessoal do Studio Ghibli.

Com os Craks @pipeesnow e @dindakai.jpg, nos lançamos a um desafio que consiste em desenhar Dragon Ball, mas com a estética de outros animes famosos. No meu caso, quis fazer meu desenho com a cativante estética dos filmes do estúdio Ghibli.

Fiel à sua constância e estilo, Salvamokoto presta uma atenção extraordinária aos detalhes para misturar ambos os mundos. Vemos Roshi, Krillin e Goku com os traços inconfundíveis do estúdio de Miyazaki e nos faz imaginar como teria sido essa produção.

Trata-se de uma peça admirável de Fan Art.