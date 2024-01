Assim é como os cães e gatos parecerão daqui a 10 mil anos, de acordo com as previsões da inteligência artificial

A empresa Basepaws, especializada na análise genética de animais de estimação, utilizou a inteligência artificial para antecipar como os cães e gatos poderiam parecer daqui a 10 mil anos, levando em consideração as possíveis mudanças climáticas na Terra.

A IA utilizada pela empresa gerou dois conjuntos de imagens que oferecem uma visão fascinante de como os animais de estimação poderiam evoluir em resposta a diferentes cenários climáticos.

Em um conjunto de imagens, a inteligência artificial previu animais com pouco pelo, apontando para uma tendência de temperaturas mais altas e o aquecimento global. Esses animais mostram adaptações a condições climáticas mais quentes, com pelos mais leves e finos, conforme relatado pelo Ámbito.

Animales IA. Foto Ámbito

Por outro lado, no segundo conjunto de imagens, a IA projetou cães e gatos com pelos grossos e abundantes. Essa visão está alinhada com a possibilidade de uma nova era do gelo, onde as baixas temperaturas exigiriam adaptações na aparência dos animais para garantir sua sobrevivência.

Animais IA. Foto Ámbito

O mais impressionante é que a inteligência artificial não se limitou apenas à estética; também modelou os metabolismos e as massas musculares desses animais futuros com base nas condições climáticas e nas disponibilidades de recursos alimentares e hídricos projetados para cada cenário.

Esta abordagem da Basepaws não apenas fornece uma perspectiva visual intrigante do futuro dos animais de estimação, mas também destaca o potencial da inteligência artificial na previsão de adaptações evolutivas em resposta a mudanças ambientais.

Embora essas representações sejam especulativas, elas demonstram a capacidade da tecnologia de simular cenários futuros e explorar como as espécies podem evoluir para sobreviver em ambientes em constante mudança.

A iniciativa da Basepaws levanta questões apaixonantes sobre a relação entre os animais de estimação e o seu ambiente em constante transformação. Nunca saberemos, mas seria impressionante ver esse aspecto nos animais do ano 12.024, se é que a nossa espécie ainda existirá.