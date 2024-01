A Apple Vision Pro nem sequer foi lançada no mercado e já teria vendido quase 200 mil unidades

Estamos cada vez mais perto do suposto lançamento do Apple Vision Pro e a incerteza sobre o sucesso comercial do dispositivo de Realidade Mista tem sido constante. No entanto, agora surgiu um relatório que indica que os rapazes de Cupertino podem ficar tranquilos.

Durante os últimos meses, temos visto circular rumores que sugerem um atraso sério na data final de lançamento do visor, além de alguns problemas com a versão final do produto na linha de produção, o que parece ter sido superado.

Tudo ao mesmo tempo em que a Apple havia acionado a máquina publicitária com uma campanha onde virtualmente afirmam que o Apple Vision Pro é a próxima geração do iPhone e que sua chegada ao mercado seria tão importante no futuro quanto o lendário lançamento de Steve Jobs.

A aposta é bastante alta, o CEO da Apple, Tim Cook, está praticamente arriscando seu legado como diretor executivo com este visor de Realidade Mista. Enquanto a dúvida pairava sobre o sucesso ou fracasso comercial do gadget.

No entanto, parece que os rapazes de Cupertino sabiam perfeitamente em que terreno estavam pisando e já têm uma quantidade brutal de unidades virtualmente vendidas.

O Apple Vision Pro teria vendido 180 mil unidades sem sair para o mercado: Ming-Chi Kuo

O Apple Vision Pro começou o seu período de reservas, também conhecido como pré-venda, em 16 de janeiro de 2024 e teve um começo promissor, de acordo com um novo relatório.

O renomado analista da Apple, Ming-Chi Kuo, em uma publicação em seu blog oficial do Medium, estima que a empresa vendeu entre 160.000 e 180.000 unidades do dispositivo em apenas uma semana.

Isso representa uma importante injeção de capital para a empresa, mas acima de tudo constitui um bom presságio para o futuro da companhia com este dispositivo.

Imagem: Apple | Apple Vision Pro

No entanto, é importante ter em mente que esse número representa apenas uma fração do mercado potencial da Apple. A empresa tem mais de 1,2 bilhão de usuários ativos, então as vendas do Vision Pro representam apenas 0,007% de sua base de clientes.

É provável que a Apple esteja satisfeita com esses números iniciais, já que sua meta conservadora inicial para a primeira geração do Vision Pro era de apenas 500 mil unidades.

Mas o futuro do dispositivo dependerá de sua capacidade de atrair um público mais amplo nos próximos meses e gerações. Uma vez que estamos diante de um produto que custa US$3.500.

Em geral, o início do Vision Pro é promissor, mas a Apple ainda tem muito trabalho pela frente se quiser que o dispositivo seja um sucesso a longo prazo.