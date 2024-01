Samsung Galaxy S24 vaza todos os seus detalhes horas antes de sua apresentação oficial

Este 17 de janeiro de 2024 teremos a nova conferência Galaxy Unpacked, onde a empresa obviamente apresentará seus novos dispositivos da família Samsung Galaxy S24, além de algumas outras novidades em software.

A equipe editorial da FayerWayer terá a sorte de estar lá para conhecer em primeira mão todos os detalhes sobre o dispositivo e confirmar a enorme onda de rumores circulando há meses com detalhes preocupantes.

A Samsung parece que irá apostar nas funcionalidades potenciadas pela Inteligência Artificial para este dispositivo e várias das anunciadas e revelações que veremos na conferência serão focadas nisso.

Imagem: Samsung | A IA será protagonista no Samsung Galaxy Unpacked 2024.

No nosso artigo de previsões sobre o que seria apresentado na palestra, a Inteligência Artificial ocupava um papel predominante, pois é o tema sobre o qual surgiram mais vazamentos.

Mesmo que até mesmo foram indiretamente apoiadas por alguns anúncios e eventos paralelos da Samsung que não fazem referência direta à família Galaxy S24, mas falam sobre a nova importância que a IA tem para a empresa.

Mas no meio de toda essa agitação, os detalhes em torno das especificações técnicas desses novos smartphones haviam sido relativamente poucos. Portanto, as surpresas eram guardadas para o momento da conferência.

Mas acabou de acontecer algo delicado.

O Samsung Galaxy S24 é quase completamente vazado horas antes do seu lançamento

Numa reviravolta um tanto inesperada do assunto, apenas algumas horas antes do lançamento oficial da série Samsung Galaxy S24, uma série de novas imagens promocionais vazaram, fornecendo mais informações sobre os três telefones.

A fuga de informação vem da conta de X, anteriormente Twitter, de um informante com um histórico de confiabilidade relativamente baixo sob o nome de Ahmed Qwaider (via Phone Arena).

Cada uma das imagens promocionais parece autêntica, mas por prudência não compartilharemos as mesmas para dar prioridade sensata à conferência, onde confirmaremos ou negaremos tudo.

Embora valha a pena abordar alguns detalhes, no sentido de que as informações dessas peças vazadas estão alinhadas com alguns relatórios anteriores.

Imagem Conceitual: York Perry - Composição: DALL-E | Samsung Galaxy S24

ALERTA DE SPOILER: Recomendamos parar de ler a partir deste momento se não quiserem ter intrigas ou dúvidas sobre os detalhes do Samsung Galaxy S24.

Por exemplo, as imagens promocionais mostram o design dos três telefones, onde é possível observar que eles se parecem muito com seus predecessores, com o Galaxy S24 Ultra se destacando por seu design mais angular.

Os três telefones estarão disponíveis em quatro cores muito comuns para a marca em sua linha básica, mas o Galaxy S24 Ultra também estará disponível em mais três cores exclusivas.

Quanto à tela, o Galaxy S24 teria uma tela FHD+ de 6,2 polegadas, o Galaxy S24 Plus viria com uma tela QHD+ de 6,7 polegadas e o Galaxy S24 Ultra teria uma tela QHD+ de 6,8 polegadas.

Todos os telefones terão uma taxa de atualização de 120 Hz e serão capazes de atingir um brilho máximo de 2.600 nits.

Enquanto a câmera teria efetivamente um sensor principal de 200 MP em sua variante Ultra. Quanto às outras lentes e à questão da Inteligência Artificial, também há informações na filtragem.

Mas honestamente, será melhor esperar que a Samsung revele todos os detalhes oficiais.