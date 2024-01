Nintendo ao resgate: oferecerá reparos gratuitos e doações para vítimas do terremoto no Japão

Nintendo Sede da Nintendo em Kyoto. (AP Foto/Jae C. Hong) (Jae C. Hong/AP)

Este ano, enquanto todos celebravam a chegada de 2024, um forte terremoto de 7.6 atingiu o centro do Japão e deixou pelo menos 222 mortos, 22 desaparecidos e mais de mil feridos.

Embora o país asiático esteja se recuperando lentamente, os gestos de ajuda não demoraram a chegar. Esse é o caso da Nintendo, a renomada empresa de videogames que todos nós temos no coração e agora ainda mais.

Ajuda para os afetados pelo terremoto

A Nintendo, sediada em Kyoto, comprometeu-se a reparar os dispositivos danificados pelo terremoto, independentemente do seu estado de garantia.

A empresa estabeleceu um prazo válido para solicitar esses reparos até 1º de julho, permitindo que os clientes apresentem suas solicitações por meio de formulário online ou correio com reembolso.

Além disso, a empresa comprometeu uma doação de 50 milhões de ienes através da Cruz Vermelha Japonesa para apoiar os afetados pelo desastre, o que equivale a cerca de US$337 mil.

Esta doação busca apoiar os milhares de afetados pelo terremoto, classificado como "de extrema gravidade" pelas autoridades japonesas.

A resposta da Nintendo à crise

Juntamente com a perda de vidas humanas, a catástrofe no Japão causou danos graves à infraestrutura, deixando cerca de 190.000 pessoas deslocadas, com mais de 400 pessoas ainda isoladas em áreas inacessíveis.

Neste contexto, a Nintendo se juntou às empresas que estão fornecendo apoio à região afetada e, através de sua conta no X, expressaram seu desejo de uma rápida recuperação.

Este gesto da Nintendo destaca sua solidariedade em tempos de crise, mostrando o lado humano de uma das principais empresas de videogames do mundo e se juntando a outras como Pokémon, Square Enix e Capcom.