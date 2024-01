Dragon Ball Z renasce com este vídeo cosplay de Trunks e Cooler que deveria ser canônico

Não há o menor lugar para discussão. Dragon Ball é uma das séries de anime e mangá mais populares de todos os tempos, e seu sucesso se deve a uma variedade de fatores, dependendo da época, mas na era Z, definitivamente temos em destaque suas emocionantes lutas e seus personagens carismáticos, como Cooler e Trunks.

Se o primeiro nome não soa familiar aos nossos leitores, é absolutamente compreensível, pois durante a década de 90 essa franquia teve várias histórias em formato de anime e mangá, mas também houve muitos OVAS e filmes que estavam fora do cânone.

Cooler Dragon Ball Z

Foi exatamente aí que apareceu um dos vilões mais populares da série, Cooler, o suposto irmão mais velho de Freeza que nunca fez parte da continuidade oficial da saga em Dragon Ball Z.

No entanto, ao longo dos anos, tem se mantido como um dos favoritos dos fãs que foram além para explorar toda a mitologia da franquia.

E agora, em um lampejo que vale a pena resgatar, o vilão se tornou viral em uma de suas transformações graças a um vídeo de cosplay com todas as vibrações dos melhores dias daquela era.

Este duelo cosplay de Cooler vs Trunks revive nossa paixão por Dragon Ball Z

Antes de chegarmos ao prato principal, vamos lhes presentear com uma aula de história que irá economizar algumas horas de suas vidas. Cooler apareceu pela primeira vez no filme Dragon Ball Z: A Vingança de Cooler, que foi lançado no ano de 1991.

No filme, Cooler chega à Terra para se vingar de Goku pela morte de Freeza. Cooler é um ser poderoso, e suas habilidades o tornam um adversário formidável para Goku e seus amigos. Ele é tão cruel e impiedoso quanto seu irmão.

Mas também é inteligente e calculista, um guerreiro nato e sedento de vingança. No entanto, devido à natureza de sua aparição na franquia, ele nunca lutou contra guerreiros emblemáticos como Trunks do futuro.