Dragon Ball revela o design oficial de Gotenks adulto

O ano de 2024 se apresenta como um ano promissor para a franquia Dragon Ball. Eles lançarão um novo anime chamado Dragon Ball Daima e continuarão com as aventuras do mangá, que em breve chegará ao episódio 101.

Continuamos esperando que o anime desta continuação do mangá, que está situado na conclusão do Torneio do Poder, veja a luz em algum momento. Por enquanto, temos que nos contentar com o que estamos recebendo dos responsáveis por continuar produzindo conteúdo de Dragon Ball.

É assim que surge uma versão inédita de Gotenks adulto, que nunca antes havíamos visto no mangá e no anime. E apesar de não ser canônico, pois não faz parte do universo principal da série, é oficial porque foi projetado por Toyotaro para um pôster promocional de Dragon Ball Heroes.

De acordo com o que é relatado pela Alfa Beta, esta versão de Gotenks adulto é para promover o próximo episódio do mangá Dragon Ball Heroes, intitulado Carmine e Androide 15. Este par de personagens, até agora apenas com aparições em filmes e distantes do cânone, têm uma presença importante no mundo desta aventura oficial.

A quantidade de personagens que aparecem no pôster é um passeio que nos faz viajar pelo passado de Dragon Ball GT e pelos filmes da franquia. Há personagens que em algum momento apareceram e esperamos vê-los algum dia no cânone, mas nunca aconteceu.

Agora aparece ao lado deste Gotenks adulto um guerreiro surpreendente capaz de vencer qualquer adversário se assim o desejar.