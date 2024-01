A Apple Vision Pro não terá um aplicativo nativo da Netflix: isso é um mau sinal?

Estamos há meses, se não semanas, do lançamento do visor de Realidade Mista da galera de Cupertino, o Apple Vision Pro. E é exatamente neste momento que vazou uma das notícias mais desconcertantes sobre seu futuro comercial: o dispositivo não terá um aplicativo dedicado da Netflix.

A Netflix, embora a competição seja acirrada, é atualmente o serviço de streaming mais popular em todo o mundo, mas não criará um aplicativo nativo para o visionOS, o sistema operacional de realidade mista da Apple.

Imagem: Apple - Composição: York Perry | Netflix não terá um aplicativo especial dedicado para o headset de Realidade Mista Apple Vision Pro. O que isso significa para o dispositivo?

Esta seria uma situação peculiar, já que os usuários deste dispositivo caro, que não define uma data final de lançamento com o tempo se esgotando, seriam obrigados a usar o serviço de streaming através do navegador web Safari, que estaria adaptado para ser executado nesse ambiente que mistura Realidade Aumentada com Realidade Virtual.

Para avaliar a magnitude dessa ausência, em seu momento, até o PlayStation Vita, o poderoso, mas fracassado, console portátil de videogames da Sony, tinha um aplicativo dedicado da Netflix. Mas o Apple Vision Pro, que custará uma pequena fortuna, não terá.

Isso é um sinal sobre a expectativa de sucesso financeiro das empresas externas em relação ao visor da Apple?

A Netflix seria a grande ausente no Apple Vision Pro

De acordo com um relatório de Mark Gurman, o repórter estrela da Bloomberg quando se trata de vazamentos relacionados à Apple, a Netflix não tem planos de desenvolver um aplicativo específico para o Vision Pro, e a empresa também não permitirá que seu aplicativo para iPad seja executado nos fones de ouvido sem modificações.

Isso significaria que a única forma de assistir ao Netflix em um Vision Pro seria através de um navegador web. Portanto, a suposição óbvia é que o Safari seria o único navegador para visualizar o conteúdo, já que seria parte dos aplicativos nativos do visionOS.

Essa situação levanta uma dúvida óbvia: Por que a Netflix não está criando um aplicativo para o visionOS? Infelizmente, a realidade é que a razão exata pela qual a Netflix tomou essa decisão não está clara. No entanto, existem várias possíveis explicações.

WWDC23 | O visor de Realidade Mista da Apple, o Vision Pro, finalmente foi apresentado na WWDC23. Conheça todos os detalhes oficiais.

Uma possibilidade é que a Netflix esteja preocupada com o sucesso do Vision Pro. Os fones de ouvido de realidade mista são uma nova tecnologia que ainda está em desenvolvimento, e é possível que a plataforma de streaming não esteja convencida do sucesso comercial do capacete.

Outra possibilidade é que a Netflix esteja preocupada com a integração com o ecossistema da Apple. Nos últimos anos, a Netflix tem sido historicamente relutante em integrar demais seu aplicativo em outros ecossistemas, como o novo da Apple.

Esta situação seria decepcionante, mas a boa notícia, confirmada pelos próprios rapazes da Apple, é que o visor terá aplicativos da Disney+, ESPN, NBA, MLB, PGA Tour, Max, Discovery+, Amazon Prime Video, Paramount+, Peacock, Pluto TV, Tubi, Fubo, Crunchyroll, Red Bull TV, IMAX, TikTok e MUBI.

A decisão da Netflix não significa necessariamente que o Vision Pro está destinado ao fracasso. Existem muitos outros aplicativos de entretenimento disponíveis.