Quem é Satya Nadella: o CEO por trás da revolução da IA na Microsoft

Bill Gates, Steve Jobs, Tim Cook, Mark Zuckerberg, Sam Altman, Jeff Bezos, Elon Musk... e Satya Nadella. Eles fazem parte do seleto grupo de magnatas da tecnologia, responsáveis por empresas que revolucionaram a internet e nossas vidas como as conhecemos.

No entanto, o mais desconhecido dessa lista pode ser o atual CEO da Microsoft: Satya Nadella, cuja ascensão na empresa fundada por Gates representa um caso a ser destacado no mundo da tecnologia.

Desde o início como instrutor de Excel e diretor do Bing, Nadella tem se empenhado em transformar a empresa, especialmente em áreas como a inteligência artificial e os serviços em nuvem.

Quem é Satya Nadella?

Nascido em 1967 em Hyderabad, Índia, Nadella juntou-se à Microsoft em 1992 e tornou-se CEO em 4 de fevereiro de 2014.

Desde então, ele tem liderado a Microsoft através de uma era de mudança e crescimento, afastando-se da tradição do Windows e Office e expandindo-se para novos horizontes.

O diretor executivo da Microsoft Satya Nadella (no centro) se reúne com o fundador de Github, Chris Wanstrath (esquerda) e seu novo CEO, Nat Friedman (direita). Divulgação

Sob sua liderança, a Microsoft adquiriu importantes empresas como LinkedIn e GitHub, e fortaleceu sua presença no mercado de videogames com a aquisição da Activision, Xbox, Bethesda e Mojang.

A era Nadella na Microsoft

Assim, durante a última década, Nadella conseguiu fazer da Microsoft uma líder em serviços empresariais, especialmente na nuvem, com o Azure.

Além disso, tem mantido um enfoque estratégico na venda de tecnologia para empresas em vez de consumidores individuais.

A era de Nadella tem sido caracterizada por uma transição de vender produtos para vender plataformas, com um ênfase particular na integração da inteligência artificial em quase todos os seus produtos.

Esta mudança é refletida no aumento da receita da divisão de nuvem e na diminuição relativa da importância do Windows na estrutura de receitas da empresa.

Na verdade, há alguns dias, a Microsoft conseguiu ultrapassar a Apple como a empresa mais valiosa em Wall Street, com uma capitalização de mercado de US$ 2,875 trilhões na abertura da sessão.

Satya Nadella Europa Press (MICROSOFT/Europa Press)

Será Nadella o futuro da Microsoft?

No entanto, o CEO da Microsoft também tem sido fundamental na promoção da inteligência artificial, especialmente por meio do relacionamento da empresa com a OpenAI.

Vamos lembrar que há alguns meses Sam Altman, CEO da empresa por trás do ChatGPT, foi demitido pela própria empresa e contratado pela Microsoft. No entanto, essa novela terminou com a reintegração de Altman na empresa que ele mesmo ajudou a fundar.

Mas aquilo não era uma novidade. Nadella mencionou em várias ocasiões a importância da IA e seu impacto no futuro da tecnologia.

Por isso, atualmente trabalham em integrar essa tecnologia em produtos como Bing, Windows, Outlook, PowerPoint e Excel.

Altman com Nadella Instagram (USUARIO)

Com 56 anos, Nadella não mostra sinais de desaceleração e parece ter vários projetos em andamento que deseja realizar na empresa fundada por Gates.

Atualmente, ele está posicionado como um dos CEOs mais destacados na história da tecnologia, comparável a figuras como Steve Jobs, Bill Gates e Tim Cook.