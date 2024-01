Quem criou Bardock? Toriyama reconhece mistério sobre o pai de Goku

Dragon Ball é uma obra icônica que cativou milhões de fãs ao redor do mundo, tornando-se um fenômeno global. No entanto, em uma revelação surpreendente, o próprio Akira Toriyama, criador da série, compartilhou em uma entrevista que Bardock, o pai de Goku, não foi criado por ele.

Apesar da crença geral de que Toriyama criou todos os aspectos da série clássica, a história de Bardock não foi parte de sua invenção. Em uma entrevista publicada no DVD Dragon Ball Z Special Selection, Toriyama admitiu que esqueceu de ter criado Bardock e seus companheiros.

“Para começar, sempre esqueço as coisas que começo e quase não tenho memórias de ter desenhado o pai do Goku, Bardock, e seus companheiros. Acredito que provavelmente o que aconteceu foi que alguém da empresa de animação veio e me disse: ‘gostaríamos de fazer uma história original baseada nesses desenhos... e quando tive os esboços, apenas me dediquei a refazê-los’”, reconheceu.

O verdadeiro ‘pai’ de Bardock

A responsabilidade pelo design de Bardock recaiu sobre Katsuyoshi Nakatsuru, da Toei Animation. A sequência que lembra Bardock e sua história foi uma invenção da empresa de animação para expandir o universo de Dragon Ball.

Toriyama apenas alterou o nome do personagem, mas não foi revelado qual era o nome original dado por Nakatsuru.

Esta revelação lança nova luz sobre a colaboração entre Toriyama e a equipe de animação, demonstrando que mesmo em uma obra tão icônica como Dragon Ball, há aspectos que foram desenvolvidos em conjunto com outros criativos.