O que é o Copilot Pro, complemento definitivo do Microsoft 365 com IA

Temos que ser honestos. A Microsoft foi realmente confusa em sua estratégia de divulgação ao apresentar a Inteligência Artificial (IA) Copilot há quase um ano, em março de 2023.

Naquele momento, foi descrita como uma ferramenta da Microsoft que poderia ser executada diretamente no navegador Edge para integrar recursos de IA potencializados pela própria empresa de Sam Altman, a OpenAI, os mesmos responsáveis pelo ChatGPT.

O Copilot Studio Divulgação Microsoft

Mas, em essência, tudo apresentado estava focado no Bing Chat e na barra lateral do navegador, que era uma espécie de extensão do Copilot, a plataforma de Inteligência Artificial criada para potencializar e otimizar a experiência de uso com o poder da IA.

Muitos de nós entendemos isso ao longo dos meses, quando a Microsoft começou a lançar atualizações para o Windows 11, onde finalmente pudemos entender claramente a diferença entre essa plataforma e o Bing Chat.

Agora a empresa cofundada por Bill Gates mostrou seu novo e reluzente Copilot Pro, o que tem gerado sérias dúvidas sobre o que é.

Hoje tentaremos explicar de forma geral do que se trata e como poderia ser aproveitado.

O que é o Copilot Pro

Já mencionamos que, em 2023, a Microsoft lançou o Copilot, uma ferramenta de IA que ajuda os usuários a escrever, editar e criar conteúdo no Microsoft 365, que por sua vez tinha uma barra complementar no navegador Edge, onde está localizado o acesso direto ao Bing Chat.

Agora, em uma publicação através do seu blog oficial, a Microsoft revelou todos os detalhes do novo Copilot Pro, que poderia ser descrito como a versão de assinatura da plataforma já conhecida e que agora oferece uma série de vantagens adicionais que podem tornar a experiência de IA ainda mais completa e produtiva.

Experiência de IA unificada: O Copilot Pro está disponível em todos os dispositivos, desde a web e o PC até dispositivos móveis. Isso significa que você pode ter uma experiência de IA fluida, não importa onde esteja trabalhando.

Acesso contextual ao Copilot: O Copilot Pro pode acessar o contexto do seu trabalho em tempo real, permitindo oferecer sugestões mais relevantes e úteis.

Acesso prioritário aos últimos modelos: O Copilot Pro proporciona acesso prioritário aos últimos modelos de IA, permitindo que você desfrute das últimas funcionalidades e melhorias.

Criação aprimorada de imagens de IA: O Copilot Pro inclui recursos aprimorados para criar imagens por Inteligência Artificial, como a capacidade de adicionar texto e editar imagens.

Criação de um Copilot GPT personalizado: O Copilot Pro permite que você crie seu próprio Copilot GPT personalizado, permitindo personalizar a IA de acordo com suas necessidades específicas.

Tudo isso seria atraente especialmente para os usuários do Microsoft 365, devido à possibilidade de aumentar sua produtividade e a qualidade dos resultados obtidos.

Mas, obviamente, o Copilot Pro tem um custo: US$20 por mês por usuário.