IA: assim é como Serena de Sailor Moon ficaria se fosse uma pessoa real

Serena, a icônica protagonista de Sailor Moon, foi representada como nunca antes vista no anime, graças a esta versão hiper-realista feita pela inteligência artificial. É isso que qualquer fã da série gostaria de ver em uma adaptação live action das sailor scouts.

A equipe do My Smart Arts, conhecida por sua habilidade na criação de designs hiper-realistas através de inteligência artificial, surpreendeu novamente o público. Desta vez, eles utilizaram a avançada tecnologia Midjourney para reimaginar Serena de Sailor Moon em um estilo que desafia as fronteiras da realidade visual.

Numa reviravolta inesperada, o design de Serena adota uma abordagem mais sensual em comparação com o estilo animado que vimos na série do início dos anos 1990. A escolha desse estilo pela equipe de My Smart Arts destaca a versatilidade e a capacidade da inteligência artificial de reinterpretar personagens queridos de maneiras novas e surpreendentes.

Serena de Sailor Moon My Smart Arts

Serena, também conhecida como Usagi Tsukino, é a líder da equipe das Sailor Scouts na famosa série de anime Sailor Moon. Seu personagem é conhecido por sua personalidade otimista e sua transformação na heroína Sailor Moon, defensora do amor e da justiça. A série deixou uma marca indelével na cultura pop desde sua estreia, nos anos 1990.

A combinação da inteligência artificial, representada pelo Midjourney, e a maestria artística da My Smart Arts resultou em um design que deixou os fãs de Sailor Moon e amantes da arte digital de queixo caído. Essa abordagem inovadora não apenas destaca a capacidade da inteligência artificial em recriar personagens queridos, mas também ressalta a criatividade que pode surgir quando a tecnologia e a arte se unem de forma magistral.