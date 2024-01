Dragon Ball Super prova que Gohan é o guerreiro mais poderoso de todos

Gohan é o guerreiro mais poderoso de Dragon Ball. Não é dito por nós. É a palavra sagrada de Akira Toriyama, criador da série de mangá e anime.

Esta afirmação, apesar de ter sido feita por Akira Toriyama, é questionada por uma grande parte dos fãs da série. Dragon Ball só conseguiu demonstrar que Gohan era o mais forte durante a saga de Cell e os Androides, na qual o jovem saiyajin explodiu todo o seu poder para vencer o bioandroide desenvolvido pela Patrulha Vermelha.

O fato de Gohan estar em um estado taciturno levou muitos a questionar as afirmações de Akira Toriyama. No entanto, no episódio mais recente do mangá, eles obtiveram uma nova demonstração do que o filho de Goku é capaz de alcançar.

Depois de derrotar o Cell Max no recente arco do mangá intitulado Super Hero, Gohan foi instigado mais uma vez pelos remanescentes da Patrulha Vermelha. Isso fez com que ele se transformasse novamente em Beast e seu ki foi tão impressionante que Goku o sentiu estando no planeta do Deus da Destruição, que está em um dos lugares mais remotos do Universo 7.

Goku lutando contra Vegeta, com todo o poder no planeta de Bills, não conseguiram fazer com que seu ki fosse sentido na Terra. Em troca, Gohan conseguiu fazer-se sentir à mesma distância, de acordo com as imagens do episódio #101 de Dragon Ball Super.

Trecho de Dragon Ball Super #101 Reprodução