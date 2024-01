Curioso: isso é o que a ciência diz sobre o uso de cores quentes nas suas paredes

Existem dezenas de estudos sobre os efeitos da cor nos seres humanos. Vamos nos concentrar nas cores quentes. O especialista no assunto Edgar Muñoz, psicólogo do Tecnológico de Monterrey no campus Zacatecas, afirma que está comprovado que as cores não apenas nos afetam em um nível emocional e psicológico, mas também em um nível físico. Ele explicou que “as cores são o pincel em nossa vida, têm a capacidade de brincar com nossa percepção, pois uma cor pode levar você desde a uma completa calma até a uma alegria extrema”.

Ele disse que dia a dia estamos rodeados de cores que nos influenciam de forma direta e indireta, tanto em nosso estado de espírito quanto em nossas emoções, e mencionou que escolher a cor que vestiremos pode ser uma vantagem. “Escolher a cor adequada em todos os momentos é o melhor aliado em nossa vida, para a saúde física, mental e emocional”, explicou.

Janeiro e fevereiro costumam ser meses de férias em vários países do mundo, momento em que muitas pessoas aproveitam para remodelar suas casas. Pintar talvez?

Cores quentes

Cores quentes: a tendência de 2024

Em 2024, de acordo com a Pantone, as cores quentes estão em tendência. Na verdade, a “cor do ano” é Peach Fuzz, um tom de pêssego que fica entre o laranja pálido e o rosa.

O que a ciência diz sobre o uso desses tons? Pintar as paredes com cores quentes pode criar um ambiente acolhedor e vibrante em sua casa. Essas cores têm um efeito estimulante e dão a impressão de avançar, de se destacar da superfície que as contém. Isso cria uma sensação de proximidade, espaços vitais, alegres e ativos.

Vários estudos de psicologia da Universidade do Arizona indicam que "essas associações emocionais podem variar de acordo com a cultura, experiência pessoal e outros fatores individuais. Além disso, a combinação de cores também influencia a percepção emocional".

Peach Fuzz, a cor do ano Pantone

Na verdade, a Pinturas Ceresita, especialistas em cores no Chile, com sua campanha Psicologia da Cor, “e você, que cor precisa em sua vida?”, busca conscientizar sobre a importância das cores ao serem escolhidas. Eles estão fornecendo conselhos sobre algumas cores quentes comuns e as emoções que costumam evocar. Insistimos: a ciência indica que a cor não é indiferente.

O detalhe dos efeitos dos quentes

Em primeiro lugar, o vermelho aumenta a força e transmite emoções como paixão, amor e energia. Use-o com moderação, pois pode ser uma cor muito ousada. Pode funcionar bem em uma parede para destacá-la na sala de estar ou na sala de jantar.

Por outro lado, a cor laranja traz emoções como alegria e entusiasmo. É ideal para áreas sociais como a sala de estar ou a cozinha.

Laranja traz alegria Decoracionparamihogar.com

A cor amarela aumenta o estado de alerta e concentração. Na verdade, esta cor é muito importante porque evoca a luz do sol e a positividade. Perfeito para espaços onde deseja uma sensação de otimismo, como a cozinha ou o corredor. Evite tons muito brilhantes se estiver procurando por um ambiente mais relaxado.

A cor marrom nos conecta com a terra, transmitindo sensações de estabilidade, conforto e calor. Pode ser excelente para criar uma sensação de calor e conexão com a natureza. Funciona bem em salas de estar e quartos.