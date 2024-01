Astrônomos acham origem de rajada rápida de rádio mais poderosa registrada

As rápidas rajadas de rádio (FRB em inglês) têm deixado os cientistas perplexos desde sua primeira descoberta, em 2007. Tudo já foi dito sobre esse fenômeno, enquanto os especialistas tentam rastrear sua origem para encontrar os responsáveis por essa maravilha estelar que ocorre a bilhões de anos-luz de distância.

Houve um tempo em que se dizia que as FRBs poderiam ser sinais de vida alienígena tentando entrar em contato conosco. Agora, após mais de uma década de pesquisa, teoriza-se que elas podem vir de quasares localizados no universo primordial.

Um estudo recente realizado por cientistas da Faculdade de Artes e Ciências Weinberg da Universidade Northwestern conseguiu registrar a FRB mais potente e distante já encontrada.

Ela emitiu a mesma quantidade de energia que o nosso Sol emite em 30 anos e está a 8 bilhões de anos-luz da Terra. O mais estranho é que esse rápido surto de rádio vem de um aglomerado de galáxias em forma de mancha, relatou a CNN em espanhol.

Foi identificada como FRB 20220610A. Foi detectada pela primeira vez em junho de 2022. Utilizaram as ferramentas do radiotelescópio Australian Square Kilometre Array Pathfinder, ou ASKAP, localizado na Austrália Ocidental, e o Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul, no Chile, para encontrá-la e agora recorreram aos dados do Telescópio Espacial Hubble da ESA e da NASA para encontrar sua origem.

Registro artístico e em escala da trajetória da rajada de rádio mais rápida já registrada ESO/M. KORNMESSER (Sebastian Carrasco)

Os resultados da combinação de dados mostram que a explosão rápida de rádio proveniente de um grupo de pelo menos sete galáxias tão próximas umas das outras que poderiam caber todas dentro da Via Láctea.

“Sem as imagens do Hubble, ainda seria um mistério se este FRB se originou em uma galáxia monolítica ou em algum tipo de sistema em interação. São esses tipos de ambientes - esses estranhos - que nos impulsionam a uma melhor compreensão do mistério dos FRBs”, disse Alexa Gordon, autora principal do estudo e estudante de doutorado em astronomia na Faculdade de Artes e Ciências Weinberg da Universidade Northwestern, destacou a CNN em espanhol.