Astronautas precisam de proteção solar? O que parece ser pergunta ridícula é um desafio para a ciência

A radiação espacial apresenta desafios significativos para os astronautas que realizam viagens espaciais de longa distância, como os projetados para missões a Marte.

Ao contrário da proteção fornecida pelas camadas atmosféricas terrestres, os exploradores espaciais estão expostos à radiação cósmica sem as defesas naturais da Terra.

Esta exposição levanta questões sobre como proteger os astronautas da radiação ultravioleta (UV) e de outros tipos de radiação ionizante no espaço. A radiação UV, classificada em UVA, UVB e UVC de acordo com o comprimento de onda, vem do Sol e é filtrada em diferentes graus pela atmosfera terrestre.

Enquanto na Terra estamos protegidos por camadas atmosféricas, os astronautas no espaço, como na Estação Espacial Internacional (ISS), usam cristais coloridos e trajes espaciais com placas de plástico resistente para bloquear a radiação UV.

No entanto, a radiação cósmica é um desafio maior. É composta principalmente por radiação ionizante, que pode penetrar em materiais e danificar moléculas do corpo humano. A exposição a essa radiação aumenta significativamente no espaço, e a ISS utiliza blindagem de polietileno e outras medidas para minimizar os riscos.

O problema reside no fato de que a radiação ionizante pode danificar o DNA e causar mutações, aumentando o risco de câncer e doenças degenerativas. A dose a que os astronautas estão expostos no espaço é considerável, equivalente a receber de 150 a 6 mil radiografias de tórax simultaneamente.

Para realizar viagens espaciais de longa distância, como as planejadas para Marte, será crucial desenvolver tecnologias que bloqueiem efetivamente a radiação ionizante.

Atualmente, não existem soluções definitivas, e a segurança dos astronautas nessas viagens futuras dependerá de avanços científicos que proporcionem uma proteção similar à oferecida pelos protetores solares contra a radiação UV na Terra.

Este desafio científico é essencial para garantir a saúde e a segurança dos futuros exploradores espaciais.