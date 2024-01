Assim é como os humanos parecerão daqui a mil anos, segundo a IA

A Inteligência Artificial se tornou uma valiosa fonte de consulta para assuntos que vão desde a vida universitária até questões de entretenimento. Recentemente, ChatGPT foi consultado sobre o futuro da humanidade, especificamente como os humanos serão daqui a 1000 anos.

De acordo com o ChatGPT, a evolução futura da humanidade será marcada por "uma simbiose cada vez mais estreita entre a biologia humana e as tecnologias avançadas".

Em outras palavras, a fusão entre humanos e interfaces tecnológicas será uma característica proeminente, o que poderia resultar em uma "espécie mais longeva, resistente e cognitivamente aprimorada" graças à integração com a inteligência artificial.

No entanto, a IA também levanta a possibilidade de que essa simbiose gere contradições na humanidade, uma vez que o acesso a essas tecnologias avançadas pode não ser igualitário para todos.

Apesar dessas disparidades, a tecnologia embutida nos seres humanos facilitaria a comunicação instantânea e o acesso a informações avançadas, de acordo com o ChatGPT.

Os humanos daqui a mil anos, segundo a IA mdzol.com

Atualmente, as tecnologias mais próximas à integração proposta pela inteligência artificial incluem a engenharia genética, a realidade aumentada, a inteligência artificial e as interfaces cérebro-máquina.

Avanços na engenharia genética podem não apenas eliminar doenças genéticas, mas também potencializar habilidades específicas e remodelar a anatomia humana de maneira significativa.

Em resumo, de acordo com as perspectivas da inteligência artificial, o futuro da humanidade em mil anos envolverá uma fusão profunda entre a biologia humana e as tecnologias avançadas, com o potencial de criar uma espécie mais resiliente e melhorada cognitivamente.