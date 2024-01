Arqueóloga compra um vestido da época vitoriana por US$ 100 e encontra um misterioso bilhete em um bolso secreto

O Natal de 2013 não foi o mesmo de sempre para a arqueóloga norte-americana Sara Rivers Cofield. Enquanto visitava sua mãe durante as festas, ela foi ao shopping de antiguidades em Maine e comprou um vestido da era vitoriana que mudou sua vida científica.

Dentro da peça de vestuário, que tem mais de um século de existência, havia um bolso super secreto que guardava uma nota misteriosa. Era uma mensagem criptografada que desde então estava tentando decifrar.

O vestido estava por US$ 125. De acordo com o que relata a CNN em espanhol, algo caro para as pretensões da arqueóloga e colecionadora de roupas antigas. Em um acordo com a pessoa que o vendia, conseguiu baixar o preço e acabou comprando por US$ 100, ainda sem saber da nota inestimável que estava em seu interior.

Depois de encontrar a nota, as mensagens se impregnaram em sua memória sem que ela pudesse saber o que significavam. Eram palavras soltas que não pareciam formar uma frase com sentido: "Bismark, omit, leafage, buck, bank", dizia em uma parte. "Calgary, Cuba, unguard, confute, duck, Fagan", rezava em outro trecho do papel encontrado.

O vestido escondia um bilhete que parecia em código Sara Rivers Cofield

A primeira coisa que ela fez foi abrir um blog para encontrar, no imenso mundo da internet, um especialista que a apoiasse nesse campo, já que a decodificação de mensagens criptografadas não é sua especialidade.

Depois, ele rastreou o ano exato do vestido, pesquisando nos relatórios de casas de moda como Bloomingdale's. Assim, ele descobriu que essa peça era de 1880, informação que o ajudou a descartar que a mensagem tinha implicações bélicas relacionadas à Guerra Civil dos Estados Unidos, já que nesse ano o conflito já havia terminado há algumas décadas.

Passaram-se os anos, até que em 2018 Wayne Chan, um pesquisador da Universidade de Manitoba, no Canadá, encontrou o blog de Sara Rivers Cofield e ficou obcecado em saber o significado das palavras ali escritas. “Trabalhei durante meses, consultei livros e nada coincidia. Deixei de lado e não voltei a olhar”, disse em entrevista à CNN em espanhol.

Ele se concentrou em pesquisar tudo sobre a época e encontrou uma coincidência: essas palavras poderiam ser termos meteorológicos. Não era uma mensagem secreta, mas sim uma espécie de código para que os especialistas em clima pudessem abreviar seus relatórios e facilitar as comunicações da época.

Resenha da CNN, baseada na explicação de Chan, que “Bismark” significa que foi registrado na estação de Bismarck, no que hoje é Dakota do Norte. “Omit” significa que a temperatura do ar era de 56 °F e a pressão barométrica era de 0,08 polegada de mercúrio. “Leafage” se referia a um ponto de orvalho de 32 °F observado às 22h. “Buck” indicava que não havia precipitação, enquanto “bank” significava uma velocidade do vento de 12 mph (19 km/h) e um pôr do sol claro.