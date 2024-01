Smallville: esta fanart coloca o Superman de Tom Welling contra o Batman de Jensen Ackles

Super-homem Foto: vía The CW Smallville. Foto: vía The CW

Uma nova fan art de Smallville está causando muito alvoroço na comunidade, levando a imaginação dos fãs a novos níveis ao apresentar a possibilidade de um confronto épico entre Superman e Batman na icônica série da DC.

A obra de arte de Buffy2Ville levanta a questão: como teria sido Smallville com Jensen Ackles interpretando Batman enquanto luta contra o Superman de Tom Welling?

Smallville, que foi ao ar de 2001 a 2011, foi pioneira na televisão de super-heróis, abrindo caminho para futuras adaptações. Embora o programa tenha sido homenageado no crossover Crise nas Infinitas Terras do Arrowverse, os fãs ainda anseiam por ver mais do Superman de Welling em ação.

A fan art mostra Welling completamente vestido como Superman, enquanto Ackles imagina-se como Batman. Os trajes são inspirados nas versões de Henry Cavill e Ben Affleck do Universo Estendido da DC.

A imagem não apenas oferece uma visão impactante dos atores nos trajes icônicos, mas também apresenta Ackles com e sem a famosa Batcowl, aumentando ainda mais as expectativas dos fãs.

A história de Ackles com Smallville adiciona um toque adicional a essa representação, já que ele esteve perto de interpretar Clark Kent antes de perder o papel para Welling.

Agora, os fãs podem desfrutar deste emocionante confronto imaginário entre dois dos heróis mais icônicos da DC, alimentando a especulação sobre o possível retorno do Homem de Aço à tela pequena.

Enquanto os fãs sonham com essa batalha épica, a incerteza persiste sobre se Smallville poderia retornar algum dia para continuar as aventuras do Superman.

A série continua sendo lembrada como um pilar no mundo dos super-heróis televisivos, e a arte dos fãs apenas alimenta as chamas da nostalgia e da antecipação entre os amantes da DC.