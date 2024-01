Dragon Ball Super #101 revela o nome do vilão do novo arco do mangá: é a ameaça mais aterrorizante possível

Dragon Ball Super lançou o episódio número 101 do mangá. Para este 2024, as histórias de Akira Toriyama não tiraram a habitual pausa do primeiro trimestre de cada ano e decidiram continuar desenvolvendo as aventuras dos Guerreiros Z.

O arco Super Hero terminou em 2023. E embora ainda haja sequelas, com Carmine e um de seus capangas na Patrulha Vermelha em busca de vingança contra Gohan e Piccolo, as aventuras já começam a se direcionar para o novo vilão, cuja linha de história foi revelada por um dos personagens secundários da série.

Enquanto Vegeta, Goku e Broly treinam no planeta do Deus da Destruição, Cheelai, antigo membro do Exército de Freeza, lembra-lhes que o Imperador do Universo está à espreita após sua aparição no final do arco anterior com sua nova transformação.

Em um tom de revelação, Cheelai diz: "O Black Freeza parecia ser um grande problema. O que faremos se Freeza atacar agora?". Embora não seja confirmado que ele será o novo vilão, isso indica que essa deveria ser a ameaça com a qual Goku, Vegeta, Gohan (com sua Besta) e Piccolo (com o Laranja) provavelmente irão enfrentar.

Dragon Ball Super EP #101 Villano

Dragon Ball Super EP #101 Villano

De acordo com o que já vimos no final do arco de Granolah, o Freeza Negro está muito acima de Goku e Vegeta; ele derrotou os dois com um único golpe. No entanto, os dois saiyajins estão treinando para superar seus próprios poderes e vimos que o príncipe saiyajin obteve um avanço significativo.

Além disso, a chegada de Gohan Fera e Piccolo Laranja dá um plus aos Guerreiros Z, diante da iminente chegada de Freeza Negro.

Black Freezer. Foto Manga Plus.