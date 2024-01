Chega a despedida definitiva dos carregadores: criaram uma bateria nuclear para celulares que dura 50 anos

É hora de começar a dizer adeus aos carregadores de celulares e aos problemas de carga em dispositivos móveis. Isso é o que a empresa chinesa Betavolt Technology nos propõe com seu brilhante desenvolvimento. Eles criaram uma bateria nuclear chamada BV100, que deveria ter energia para 50 anos.

A BV100, com um tamanho compacto de 15x15x5 milímetros, tem chamado a atenção da indústria tecnológica devido ao seu potencial inovador. Apesar de suas dimensões diminutas, esta bateria é capaz de gerar uma potência de 100 micro-watts e uma tensão de 3 volts, garantindo um desempenho excepcional para o seu tamanho.

Uma das características mais destacadas do BV100 é a sua vida útil extraordinária de aproximadamente 50 anos. Este marco na duração da bateria oferece uma solução de longo prazo para dispositivos que requerem uma fonte de energia constante ao longo de décadas.

Sem dúvida, essa característica a torna uma opção particularmente atraente para aplicativos que vão além da eletrônica de consumo convencional.

E embora todos queiram essa bateria em seus iPhones, a realidade é que a BV100 se posiciona como uma opção especialmente interessante para dispositivos médicos implantáveis, que requerem uma fonte de energia confiável e de longa duração.

Este avanço poderia ter um impacto significativo na saúde e bem-estar dos pacientes ao eliminar a necessidade de substituir frequentemente as baterias de dispositivos implantados.

A Betavolt Technology planeja lançar a BV100 no mercado em 2025, abrindo as portas para uma nova era de soluções de energia sustentável e duradoura. A empresa está na vanguarda da inovação, apostando em uma abordagem que promete transformar a forma como percebemos e utilizamos as fontes de energia na tecnologia atual.