A verdade sobre Vênus: suas faixas escuras seriam explicadas por ferro e não por extraterrestres

Recentemente, pesquisadores da Universidade de Cambridge divulgaram novidades sobre a atmosfera de Vênus, gerando uma importante mudança de perspectiva na comunidade científica.

E é que os estudos descobriram que os minerais que contêm ferro podem ser responsáveis pelas enigmáticas faixas escuras que absorvem os raios ultravioleta nas nuvens do planeta vizinho.

Esta descoberta, publicada na revista Science Advances, sugere que a química baseada em ferro (e não a vida extraterrestre) poderia ser a explicação por trás desse fenômeno.

A atmosfera de Vênus

Desde sempre, Vênus tem sido objeto de fascinação e estudos devido à sua intensa atividade atmosférica e condições extremas.

A pesquisa atual está focada nas nuvens de ácido sulfúrico do planeta, localizadas entre 48 e 65 quilômetros acima da superfície.

Através de experimentos, identificaram que a combinação de duas fases minerais, a romboclasa e o sulfato férrico ácido, absorvem eficientemente a luz ultravioleta, coincidindo com as observações das manchas escuras nas nuvens venusianas.

Esta descoberta esclarece mistérios de longa data sobre Vênus. Por exemplo, a absorção de luz ultravioleta por essas substâncias teria implicações diretas no clima do planeta, influenciando fenômenos como a superrotação atmosférica.

Isso sim, apesar de que esses resultados podem decepcionar aqueles que procuram sinais de vida em Vênus, não se fecha completamente a porta para essa possibilidade.

As condições nas nuvens de Vênus, apesar de serem hostis, apresentam semelhanças com as da Terra em termos de temperatura e pressão, o que poderia permitir a sobrevivência de microorganismos.

O futuro de Vênus

As próximas missões a Vênus servirão para explorar mais a fundo essas descobertas. A NASA planeja lançar a missão DAVINCI em 2029, que analisará a atmosfera venusiana e buscará confirmar a natureza do absorvente de raios UV e a presença de fosfina.

Além disso, a missão VERITAS da NASA e a missão EnVISION da ESA têm como objetivo estudar mais detalhes sobre a atmosfera e geologia do planeta na próxima década.