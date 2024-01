A OpenAI está se preparando para lançar o GPT-5: datas e tudo o que sabemos até agora

A próxima geração do modelo de inteligência artificial GPT-5 da OpenAI é algo que muitos vêm esperando há algum tempo e finalmente temos novidades.

Sam Altman, CEO da OpenAI, compartilhou novidades sobre seus avanços no podcast "Bill Gates Unconfuse Me", destacando que o GPT-5 será totalmente multimodal, capaz de lidar com voz, imagem, código e vídeo.

Como será o ChatGPT-5?

A evolução do GPT-4 promete ser um salto significativo na tecnologia de IA, com melhorias em precisão e funcionalidade, incluindo suporte para vídeo.

Além disso, o cofundador da empresa enfatizou que as atualizações abordarão problemas atuais, como respostas pouco confiáveis e compreensão limitada de consultas complexas.

“Discurso de entrada, discurso de saida. Imagens. Com o tempo, vídeo”, mencionou Altman, referindo-se às capacidades ampliadas do GPT-5.

Não se sabe muito mais sobre o GPT-5, mas as pistas de Altman sugerem um modelo verdadeiramente multimodal, no estilo do Gemini Ultra do Google.

A OpenAI começou a treinar o GPT-5 no ano passado, e de acordo com Altman, este modelo superará o GPT-4 em sua capacidade de compreender e processar consultas complexas e situações do mundo real.

"Estaremos em uma curva de melhoria acentuada nos próximos 5 ou 10 anos; isso é o mais estúpido que esses modelos serão", comentou Altman com Gates.

Personalização e confiabilidade

Um dos desafios atuais da IA é a tendência a "alucinar" ou inventar respostas, um problema que Altman assegura que o GPT-5 abordará.

Além disso, haverá melhorias na personalização da IA, permitindo aos usuários ajustar como a IA responde e resolve problemas, com base em seus próprios dados e preferências.

"As pessoas querem coisas muito diferentes do GPT-4", observou o empresário tecnológico.

O futuro da IA com GPT-5

A integração de modelos de IA com dados pessoais já está sendo explorada, como demonstram a Microsoft e o Google com suas respectivas ferramentas.

Altman antecipa que essa tendência se aprofundará, permitindo que a IA tenha acesso a informações pessoais, e-mails, calendários e outras fontes de dados externas.

E embora ainda não haja uma data definitiva para o seu lançamento, meios especializados indicaram que poderíamos esperar até o final de 2024.