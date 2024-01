A Crocs surpreende com seu primeiro tênis: assim são as Juniper, desenhadas por Salehe Bembury

Os Crocs são um clássico da cultura popular. Conhecidos pelo seu icónico calçado de espuma, a marca, por vezes questionada, agora não se dedicará apenas aos tamancos.

E é que recentemente surpreenderam o mundo da moda com o lançamento do seu primeiro tênis, desenhado por Salehe Bembury, gerando uma onda de comentários e críticas.

Salehe Bembury x Crocs Juniper (2024) 🍑 pic.twitter.com/3r0JYe8ZEI — Modern Notoriety (@ModernNotoriety) 15 de janeiro de 2024

O primeiro sapato da Crocs

As Crocs Juniper são caracterizadas por incorporar os icônicos orifícios de ventilação da Crocs, embora em um tamanho menor em comparação com os clássicos tamancos.

Este primeiro tênis da Crocs está alinhado com os modelos mais recentes e inovadores da marca, como a série Pollex, que se destaca pelo seu padrão de impressões digitais e sola translúcida.

Crocs Juniper

Design das Crocs Juniper

As Juniper representam uma evolução no design dos Crocs, introduzindo elementos como semitransparências nas laterais que envolvem a entressola.

Outro detalhe é o sistema de cadarços clássico, o que se afasta do design sem cadarços dos Crocs tradicionais.

Por sua vez, a paleta de cores das Juniper inclui tons de pêssego, verdes e azuis pastel. E embora se inspirem nos tênis esportivos, na realidade eles são projetados para uso urbano e casual.

Salehe Bembury começou sua colaboração com a Crocs em 2021 com o lançamento do Crocs Pollex Clog e desde então é o diretor criativo da coleção, deixando sua marca distintiva nas propostas mais recentes da marca, incluindo a linha Crocs Echo e o tamanco Off-Grid.