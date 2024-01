Vai sair de férias? Você pode fazer com que um cavalo da Islândia responda seus e-mails

Cavalo teclando (Outhorse your email) Aprenda cavalês

Uma empresa na Islândia lançou uma iniciativa peculiar chamada “Outhorse your email”, que em espanhol significa “delegue seu e-mail a um cavalo”, projetada para aliviar a carga de trabalho dos funcionários durante suas férias. A mente por trás dessa proposta singular é a equipe tecnológica da Inspired by Iceland.

De acordo com o relato da Infobae, a iniciativa busca dar uma reviravolta irônica ao estresse no trabalho durante os dias de descanso. Para conseguir isso, os especialistas da Inspired by Iceland construíram um teclado grande o suficiente para que os cavalos possam caminhar sobre ele. Este teclado especial foi instalado em áreas onde os equinos podem vagar livremente.

Os cavalos são treinados para caminhar sobre as teclas e foram ensinados a associar certos movimentos com letras e símbolos específicos. Dessa forma, ao caminhar sobre o teclado, os cavalos geram respostas automáticas aos e-mails de trabalho que os funcionários recebem durante suas férias.

A ideia por trás desta iniciativa é fornecer respostas com um toque humorístico e irônico, transmitindo a mensagem de "não me incomode, estou de férias" de uma maneira única e divertida. Os e-mails enviados pelos cavalos incluem uma imagem do Infobae para adicionar um toque visual à resposta.

Teclado para cavalos Inteligencia natural equina

A iniciativa "Outhorse seu email" não apenas busca aliviar o estresse no trabalho dos funcionários, mas também destacar a importância de tirar um tempo para descansar e se desconectar do trabalho. Os primeiros resultados indicam que os funcionários têm recebido essas respostas incomuns de forma positiva, criando um ambiente de trabalho leve e divertido.

Para tornar isso possível, você só precisa acessar o site Outhorse seu email e seguir as instruções. Em seguida, você terá que automatizar a resposta no seu e-mail do Gmail, de preferência.

