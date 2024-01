O que é o "inverno da inteligência artificial" e por que devemos nos preocupar?

A inteligência artificial (IA), apesar dos recentes avanços e do entusiasmo generalizado, poderia estar à beira de um novo “inverno”, de acordo com vozes especialistas que apontam possíveis desafios e riscos.

Ao longo das décadas, a IA experimentou ciclos de crescimento e declínio, e alguns especialistas temem que o entusiasmo atual possa levar a uma decepção em massa.

Nos "anos dourados" de 1956-1974, a IA experimentou um rápido progresso, mas logo estagnou resolvendo problemas triviais. Atualmente, a tecnologia capturou a atenção global, especialmente com avanços na IA generativa.

No entanto, alguns especialistas expressam preocupações em relação ao excesso de "hype", sustentabilidade financeira e problemas técnicos emergentes.

O excesso de expectativas pode levar à decepção, uma vez que usuários que antes ficavam impressionados com a IA agora apontam falhas em projetos atuais. A sustentabilidade financeira também está em dúvida, pois muitas startups de IA receberam investimentos substanciais sem uma rentabilidade clara no horizonte.

Além disso, à medida que a IA avança, os problemas técnicos se tornam mais complexos. A resolução de desafios como compreensão de contexto ou interpretação emocional continua sendo um obstáculo significativo.

Especialistas, como Rodney Brooks, preveem um possível "inverno da IA" devido às limitações dos modelos de linguagem em grande escala (LLMs), que podem não ter a capacidade de evoluir para uma verdadeira IA geral.

Outra ameaça é a possibilidade de que a atual geração de IA morra de sucesso. A IA generativa é treinada com conteúdo pré-existente de humanos, mas poderia enfrentar problemas se for alimentada predominantemente com seu próprio conteúdo, gerando resultados imprevisíveis, especialmente no campo do texto.

Em resumo, enquanto a IA continua sendo uma força transformadora, os especialistas alertam sobre possíveis desafios que poderiam levar a um novo "inverno" se não forem abordados adequadamente.