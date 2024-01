Milhares de contas do WhatsApp podem ser suspensas em 31 de janeiro: verifique se a sua é uma delas

O WhatsApp está se preparando para, possivelmente, suspender contas em 31 de janeiro. Embora seja o aplicativo mais baixado da história, certas ações podem colocar sua conta em perigo e é essencial estar ciente para evitar surpresas desagradáveis.

A plataforma, em seu esforço para garantir a segurança, poderia suspender contas que tenham violado os termos e condições do serviço. Essas ações incluem:

Spam: Enviar mensagens em massa idênticas simultaneamente pode resultar em penalidades.

Bloqueios: Se você enviar mensagens para muitas pessoas ao mesmo tempo e uma proporção significativa bloquear você, o WhatsApp poderá penalizá-lo.

Conteúdo para adultos: A circulação deste tipo de conteúdo vai contra as normas estabelecidas.

Aplicações de terceiros: Vincular sua conta a aplicativos não autorizados, como o WhatsApp Plus, pode ter consequências negativas.

É importante destacar que, no caso de mensagens em massa, o WhatsApp não sanciona se forem utilizadas ferramentas destinadas a esse fim, como listas de transmissão ou grupos.

Como proteger suas conversas de uma potencial suspensão

Diante da possibilidade de suspensão, é crucial salvaguardar as conversas importantes. Aqui explicamos como exportar uma conversa no WhatsApp:

Abra o WhatsApp.

Vá para Configurações > Chats > Histórico de chats.

Selecione o chat desejado.

De acordo com suas preferências, inclua ou exclua arquivos.

Clique em "Exportar".

Dessa forma, o aplicativo gerará um arquivo .txt que você pode armazenar ou enviar por e-mail para preservar essas informações valiosas. Mantenha-se atualizado sobre as políticas do WhatsApp e certifique-se de cumprir seus termos para evitar qualquer interrupção no serviço.