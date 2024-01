Atenção: o Google Assistant eliminará 17 funções. Saiba quais são

O Google anunciou mudanças em seu assistente virtual, o Google Assistant, o que implica na eliminação de 17 funções consideradas “pouco utilizadas”. A empresa busca focar na qualidade e confiabilidade do assistente, facilitando seu uso em todos os dispositivos.

As funções afetadas incluem a capacidade de reproduzir e controlar audiolivros no Google Play Livros, configurar alarmes multimídia, gerenciar livros de receitas, controlar cronômetros em telas e alto-falantes inteligentes, entre outras.

Algumas das funções eliminadas e alternativas propostas pelo Google incluem:

Reproduzir e controlar audiolivros no Google Play Livros com a voz : Ainda é possível transmitir audiolivros a partir de dispositivos móveis.

: Ainda é possível transmitir audiolivros a partir de dispositivos móveis. Configurar ou usar alarmes multimídia, alarmes musicais ou alarmes de rádio em dispositivos habilitados para o Assistente do Google : É possível criar uma rotina personalizada que tenha um comportamento semelhante ou utilizar um alarme padrão.

: É possível criar uma rotina personalizada que tenha um comportamento semelhante ou utilizar um alarme padrão. Acessar ou gerenciar um livro de receitas, transferir receitas, reproduzir vídeos instrutivos de receitas ou exibir receitas passo a passo : Os usuários podem usar o Assistente do Google para buscar receitas na web e no YouTube.

: Os usuários podem usar o Assistente do Google para buscar receitas na web e no YouTube. Gestão de um cronômetro em telas e alto-falantes inteligentes : Ainda é possível configurar temporizadores e alarmes.

: Ainda é possível configurar temporizadores e alarmes. Usar a voz para chamar um dispositivo ou enviar uma mensagem para o grupo familiar do Google : Ainda é possível enviar para dispositivos em casa.

: Ainda é possível enviar para dispositivos em casa. Usar voz para enviar uma mensagem de email, vídeo ou áudio : Os usuários ainda podem fazer chamadas e enviar mensagens de texto

: Os usuários ainda podem fazer chamadas e enviar mensagens de texto Reprogramar um evento no Google Calendar através de comandos de voz : É possível agendar um novo evento por voz.

: É possível agendar um novo evento por voz. Usar o Iniciador de aplicativos no modo de condução do Assistente do Google no Google Maps : É possível continuar usando o controle por voz no Google Maps da mesma forma.

: É possível continuar usando o controle por voz no Google Maps da mesma forma. Solicitar programar ou ouvir anúncios do Family Bell previamente programados : É recomendado criar uma rotina personalizada com um comportamento similar.

: É recomendado criar uma rotina personalizada com um comportamento similar. Pedir meditar com Calm: Esta função já não está disponível.

Essas mudanças buscam melhorar a experiência do usuário e o Google encoraja os usuários a fornecer feedback sobre como desejam que o Assistente do Google funcione no presente e no futuro. Os usuários podem fornecer suas opiniões dizendo "Oi Google, envie comentários".

A empresa compromete-se a manter os usuários informados sobre qualquer modificação nas funções do assistente.