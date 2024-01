Sam Altman reconhece que na OpenAI estão assustados com a chegada da Super Inteligência Artificial

Sam Altman teve um espaço para se dirigir ao mundo inteiro, no Fórum Econômico Mundial de Davos (Suíça). As grandes potências políticas e os empresários se reuniram nesta convenção para discutir a direção em que o mundo está indo e as riquezas de cada um.

A inteligência artificial, tema principal abordado pelo CEO da OpenAI, se destacou no fórum devido ao fato de que o próprio Sam Altman admitiu estar assustado com a hipotética chegada da Superinteligência Artificial ou Inteligência Artificial Geral.

"À medida que o mundo se aproxima da Inteligência Artificial Geral, o que está em jogo, o estresse, o nível de tensão, tudo isso aumentará", disse o criador do ChatGPT, segundo o El Financiero.

"Acredito que não ter precaução, não sentir a gravidade do que está em jogo, seria muito ruim. É por isso que gosto que as pessoas estejam nervosas. Nós também estamos, mas acreditamos que podemos superar isso", acrescentou Altman em sua intervenção, segundo o Infobae.

O que é a Inteligência Artificial Geral (AGI)? Por que têm tanto medo dela?

Primeiro, porque seria capaz de superar qualquer humano em qualquer tarefa ou situação.

A Inteligência Artificial Geral é um tipo de inteligência artificial capaz de realizar qualquer tarefa intelectual que um ser humano pode realizar. Isso inclui questões como aprendizado, resolução de problemas, criatividade e raciocínio.

A AGI é um objetivo de longo prazo da pesquisa em inteligência artificial. Ainda não foi alcançado, mas houve um progresso significativo nos últimos anos que o mundo saiba.

As capacidades da AGI

Aprendizado de máquina: O aprendizado de máquina é um ramo da inteligência artificial que se concentra no desenvolvimento de algoritmos que podem aprender a partir de dados. É uma ferramenta importante para o desenvolvimento da IA em geral, pois pode permitir que as máquinas aprendam a realizar tarefas sem serem explicitamente programadas para isso.

O aprendizado de máquina é um ramo da inteligência artificial que se concentra no desenvolvimento de algoritmos que podem aprender a partir de dados. É uma ferramenta importante para o desenvolvimento da IA em geral, pois pode permitir que as máquinas aprendam a realizar tarefas sem serem explicitamente programadas para isso. Robótica: A robótica é um ramo da engenharia que se concentra no design, construção e operação de robôs. A robótica é importante para o desenvolvimento da IA em geral, pois pode permitir que as máquinas interajam com o mundo físico.

A robótica é um ramo da engenharia que se concentra no design, construção e operação de robôs. A robótica é importante para o desenvolvimento da IA em geral, pois pode permitir que as máquinas interajam com o mundo físico. Neurociência: A neurociência é o estudo do cérebro humano. A neurociência é importante para o desenvolvimento da IA geral, pois pode fornecer informações sobre como o cérebro humano funciona e como a inteligência humana pode ser replicada em máquinas.

A IA geral tem o potencial de revolucionar muitas áreas da vida humana. Por exemplo, poderia ser usada para desenvolver novos tratamentos médicos, criar novos produtos e serviços e automatizar tarefas que atualmente são realizadas por humanos.

No entanto, também existem alguns riscos potenciais associados à IA geral. Por exemplo, ela poderia ser usada para criar armas autônomas ou manipular pessoas. É importante desenvolver salvaguardas para evitar que a IA geral seja usada para fins prejudiciais.