Pentágono: o espaço é o domínio “mais essencial” para o exército norte-americano

Durante uma cerimônia de troca de comando na Base da Força Espacial Peterson em Colorado Springs em 10 de janeiro, os líderes militares americanos reafirmaram sua posição sobre a importância do espaço como o campo de batalha do futuro.

Durante a transição de liderança do general James Dickinson para o general Stephen Whiting no Comando Espacial dos EUA, foi destacada a crescente militarização do espaço, especialmente por parte da China e Rússia.

A subsecretária de Defesa Kathleen Hicks apontou que ambos países estão evoluindo suas doutrinas militares para estendê-las ao espaço e implantando capacidades que podem visar sistemas espaciais vitais, como o GPS.

Hicks afirmou que essas ações agressivas buscam transformar o espaço em um “domínio de guerra”. Em resposta, os Estados Unidos reafirmaram seu compromisso com a dissuasão, utilizando capacidades baseadas no espaço como elemento dissuasório.

Hicks enfatizou que o conflito não é inevitável e que os Estados Unidos estão comprometidos em preveni-lo por meio da dissuasão. Ela também anunciou uma mudança na estratégia, afastando-se de satélites caros e adotando constelações menores e de menor custo.

Isso permite uma arquitetura distribuída, dissuadindo ataques à infraestrutura satelital. A dinâmica indústria espacial comercial dos EUA, com empresas como SpaceX, desempenha um papel fundamental nessa mudança.

O vice-presidente do Estado-Maior Conjunto, o almirante Christopher Grady, enfatizou a importância do espaço como o domínio mais crítico para o exército dos Estados Unidos. Ele destacou a participação vital de ativos espaciais em conflitos recentes e afirmou que o espaço se tornou o campo de batalha mais essencial.

A Força Espacial dos EUA tem realizado exercícios de "combate em órbita" e expandindo sua capacidade de contrapor ameaças conhecidas e desconhecidas no espaço. Enquanto isso, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa (DARPA) solicitou recentemente novas ideias para armas espaciais.

Em resumo, os Estados Unidos reforçam sua posição no espaço, priorizando a dissuasão e se adaptando aos desenvolvimentos da China e da Rússia neste novo campo de batalha.