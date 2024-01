One Piece se torna viral graças a este vídeo cosplay que reúne todos os Piratas do Chapéu de Palha

Os Piratas do Chapéu de Palha, a tripulação protagonista do mangá e anime One Piece, são um dos grupos de personagens mais populares da cultura pop japonesa e também em grande parte do ocidente. Graças a isso, temos inúmeros tributos em formato de cosplay que competem com a série da Netflix.

De fato, um fenômeno inegável em relação a essa franquia é que nos últimos anos sua popularidade aumentou substancialmente, poderíamos afirmar que cresceu ainda mais graças à adaptação em live-action produzida pela popular plataforma de streaming Netflix.

Essa nova série da Netflix adaptou apenas uma parte minúscula do primeiro arco do infinito anime, que já é composto por milhares de episódios, mas mesmo assim se tornou um sucesso entre os fãs de anime e os recém-chegados.

One Piece A série conta com personagens de diferentes personalidades (Netflix)

Em dezembro de 2023, o serviço de streaming confirmou que a série One Piece terá uma segunda temporada. O East Blue pode passar para segundo plano para começar a narrar as aventuras dos arcos que se desenvolvem no West Blue, uma região mais perigosa e desafiadora.

No entanto, adaptar tal material levará tempo, embora exista uma comunidade ansiosa por ver mais material em Live Action dessa saga. Felizmente, temos os artistas de cosplay para saciar nosso apetite.

Este vídeo cosplay viral de One Piece aumenta nosso desejo pela segunda temporada da Netflix

No Instagram, um vídeo curioso compartilhado pela conta de nouamaneelabiari, um influenciador relativamente popular no TikTok que se dedica a compartilhar vídeos curtos de tom cômico e alguns tributos ao cosplay, tem causado algum barulho entre a comunidade devota ao cosplay.

Em uma de suas publicações mais recentes, vimos como o sujeito levou as coisas um pouco mais longe ao montar um vídeo curto com todos os Piratas do Chapéu de Palha participando de uma aventura peculiar.