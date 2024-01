James Webb mostra que as primeiras galáxias tinham formato de pranchas de surf

Analisando imagens capturadas pelo Telescópio Espacial James Webb da NASA, os pesquisadores fizeram uma descoberta fascinante sobre a forma das galáxias no universo primordial.

Contrariamente às expectativas, essas galáxias costumam ter formas planas e alongadas, semelhantes a pranchas de surfe e macarrão de piscina, em vez de serem redondas como bolas de vôlei ou frisbees.

O autor principal, Viraj Pandya, membro da NASA na Universidade de Columbia, compartilhou que aproximadamente 50 a 80% das galáxias estudadas parecem ter uma forma achatada em duas dimensões.

Este fenômeno é particularmente comum no universo primordial, enquanto que próximo a nós essas formas são pouco usuais.

O estudo focou em imagens de infravermelho próximo fornecidas pelo Telescópio James Webb na Pesquisa de Ciência Precoce da Evolução Cósmica (CEERS). As galáxias selecionadas existiam quando o universo tinha entre 600 milhões e 6 bilhões de anos.

Embora a maioria das galáxias distantes tenham formas planas e alongadas, também foram identificadas aquelas com formas mais compactas, semelhantes a bolas de vôlei ou frisbees. Os pesquisadores especulam que nossa própria galáxia, a Via Láctea, poderia ter tido uma forma mais parecida com a de uma prancha de surfe no passado.

Essas galáxias antigas são significativamente menos massivas do que as espirais e elípticas próximas, servindo como precursoras de galáxias maiores.

A capacidade do Telescópio James Webb de fornecer imagens de alta resolução e especializar-se em luz infravermelha permitiu aos cientistas caracterizar rapidamente essas galáxias e modelar suas geometrias tridimensionais.

O trabalho desses pesquisadores se soma a décadas de estudos astronômicos, destacando a importância do Telescópio Espacial Hubble da NASA. As imagens de alta qualidade e a sensibilidade à luz infravermelha do James Webb têm permitido ampliar a compreensão do universo primordial e revelar detalhes antes inalcançáveis.

Embora essas descobertas sejam preliminares, a equipe está animada com as tendências iniciais e a possibilidade de aprofundar a compreensão das galáxias distantes. O James Webb continua desempenhando um papel crucial na exploração do cosmos e na resolução de mistérios cósmicos.