Dragon Ball: versão perturbadora de Majin Buu feita pela IA deixa os fãs de animê chocados

Os fãs de Dragon Ball ficaram consternados com uma perturbadora versão de Majin Buu feita pela inteligência artificial. O vilão malévolo do último arco de Dragon Ball Z aparece em uma ilustração no estilo hiper-realista que poderíamos muito bem ver em uma adaptação live-action do anime.

De acordo com o que é relatado por um meio chamado El Imparcial, esta ilustração foi feita utilizando o aplicativo Midjourney.

Nesse tipo de sistemas, os usuários fornecem um texto bem descrito e a inteligência artificial entrega um design relacionado às palavras que foram fornecidas. É por isso que, imaginamos, o autor dessa versão de Majin Buu disse à IA para torná-lo bem musculoso.

Inquietante é a palavra que usamos para descrever este Majin Buu, pois além de seus músculos exagerados, seu olhar parece algo estranho; é muito diferente do personagem que vemos em Dragon Ball Z. Seus olhos parecem os de um saiyajin, mas no corpo do vilão criado pelo mago Bibidi.

Majin Buu Midjourney

Kid Buu, o escolhido para esta ilustração do personagem de Dragon Ball Z, é escrito da seguinte forma: Esta é a forma original de Buu, e é a mais poderosa. É um ser pequeno e redondo, com uma aparência infantil. Ele tem uma personalidade sádica e destrutiva, e gosta de causar dor e sofrimento.

Majin Buu é um personagem complexo e fascinante. Ele é um vilão formidável, mas também é um ser com uma grande capacidade de transformação.