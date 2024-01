Cinco cursos universitários que você deve evitar se não quiser ser substituído pela inteligência artificial

A inteligência artificial está avançando rapidamente e certamente impacta algumas áreas de trabalho. Isso significa que, inevitavelmente, também tem repercussões nas carreiras universitárias, que, de acordo com a velocidade em que a tecnologia se move, não há dúvidas de que algumas ficarão praticamente obsoletas.

Se alguém não quiser ser substituído por uma inteligência artificial, teoricamente deveria evitar estudar algumas dessas carreiras universitárias. Se já estiver cursando alguma delas, não deve levar isso como motivação para abandoná-la. Simplesmente deve começar a considerar outras alternativas por precaução.

É importante lembrar que a tecnologia também cria novas oportunidades e transforma a forma como trabalhamos. Embora seja difícil prever com certeza como as carreiras evoluirão no futuro, existem algumas áreas em que a inteligência artificial atualmente tem um impacto significativo e onde certas tarefas podem ser automatizadas.

Algumas áreas que podem ser afetadas pela inteligência artificial são: