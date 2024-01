Os novos Adidas Samba by Lionel Messi: os tênis mais desejados de 2024?

Depois de um histórico 2023 para Lionel Messi, a estrela do futebol argentino retorna com força total, mas não exatamente aos campos.

E é que o ídolo do Inter Miami está prestes a lançar sua colaboração com a marca de calçados das três listras: as adidas Samba by Lionel Messi.

Design personalizado para Lionel Messi

As adidas Samba de Messi podem se tornar os tênis mais cobiçados de 2024, pois combinam o estilo icônico do adidas Samba com o espírito do famoso jogador de futebol.

Assim, esta edição especial das adidas Samba by Lionel Messi mantém a construção clássica da Samba, destacando o nome de Messi impresso em dourado sobre as icônicas listras.

Adidas Samba by Leonel Messi Ambição para 2024

O logo pessoal de Leo Messi com adidas enfeita a língua azul royal e o calcanhar, contrastando com o couro branco de grão integral.

Outros detalhes incluem a clássica ponta de camurça cinza, uma língua dourada metálica no calcanhar e uma sola de borracha translúcida opaca.

Espera-se que esta colaboração esteja à venda no final de fevereiro, com um preço em torno de US$130.