O que significa que as políticas do ChatGPT estão sendo utilizadas para fins militares: a OpenAI está se envolvendo em operações de combate?

A OpenAI, a empresa conhecida por seus avanços em inteligência artificial (IA), atualizou sua política de uso do ChatGPT há alguns dias para permitir aplicações militares de seus sistemas de IA.

Esta decisão, que exclui o desenvolvimento de armas e ferramentas prejudiciais, ocorreu em um momento em que as forças armadas em todo o mundo estão interessadas em integrar IA e aprendizado de máquina em suas estratégias.

Colaboração com agências de defesa

De acordo com rumores, a OpenAI em colaboração com a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa dos Estados Unidos, busca projetar ferramentas de cibersegurança avançadas e melhorar a proteção da infraestrutura de segurança do país.

Segundo explicou Niko Feliz, porta-voz da OpenAI, à Wired, a atualização das políticas busca estabelecer princípios universais aplicáveis globalmente.

Isso sim, a IA militar já está gerando discussão e preocupações, especialmente em relação a armas biológicas mortais e cibersegurança.

Tanto é assim que no final do ano passado, Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, apresentou uma declaração assinada por 31 países para estabelecer limites no uso militar da IA, buscando alinhar a tecnologia com as leis internacionais.

Projeções do mercado militar da IA

Em um cenário onde os gastos militares globais atingiram US$ 2,24 trilhões em 2022, a OpenAI está focada em um mercado lucrativo e em expansão.

A nova política da OpenAI, efetiva a partir de 10 de janeiro, abre possibilidades para que as agências de segurança empreguem desenvolvimentos de IA generativa em operações de segurança nacional.

No entanto, a empresa esclareceu que os casos de uso devem estar alinhados com sua missão e princípios éticos.

No entanto, as projeções indicam que o mercado de IA no campo militar ultrapassará os 13,7 bilhões de dólares até 2028, o que coloca a OpenAI em um setor em ascensão.