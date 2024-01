Nike Air Jordan 1 Low desata a fúria do Dragão: edição que você não pode perder

Nike Air Jordan 1 Low celebra o ano do Dragão Divulgação

Em 2024, a Nike decidiu celebrar o Ano do Dragão com o lançamento exclusivo do seu Air Jordan 1 Low para mulheres.

Esta edição especial, agora disponível no portal oficial da Nike, mantém o espírito da renomada marca de calçados, equilibrando moda, conforto e sua qualidade característica.

Características e preço

A página da Nike descreve esses tênis como uma forma estilizada de começar o ano novo chinês.

E é que eles têm um Swoosh texturizado em tons dourados, inspirado no dragão, a criatura mitológica do zodíaco chinês.

Detalhes adicionais incluem o característico Jumpman bordado em cor metálica na língua e um forro acetinado na gola, adicionando um toque distintivo à comemoração.

Além disso, cada par vem com um envelope vermelho. O que tem dentro? Nada mais, nada menos que um amuleto do Jumpman para dar boa sorte, uma adição que celebra a tradição e a cultura do país asiático.

Disponíveis em tamanhos que vão do 22 ao 25.5, os Nike Air Jordan 1 Low dedicados ao Ano do Dragão já estão disponíveis no site oficial da Nike por um preço de US$185.