Este jogo foi pago pela Nintendo, mas ia ser lançado no PlayStation

A história entre Sony e Nintendo tem sido conhecida por suas tensões, especialmente durante a era do primeiro PlayStation na década de 1990. No entanto, nessa época, a Nintendo esteve prestes a financiar um jogo para o PlayStation, sem saber.

No final dos anos 90, após o lançamento do Nintendo 64, a relação entre a Nintendo e as principais desenvolvedoras de terceiros estava tensa, pois elas estavam relutantes em levar suas franquias mais bem-sucedidas para o novo console.

Em resposta a essa situação, a Nintendo fundou a empresa Marigul Management junto com a Recruit, com o objetivo de fornecer financiamento a pequenos estúdios para impulsionar ideias inovadoras e conquistas técnicas em seus jogos, contribuindo assim para o catálogo do Nintendo 64 sem depender tanto de terceiras empresas.

Marigul, cujo nome é um jogo de palavras entre Mario e Seegul (as mascotes da Nintendo e da Recruit, respectivamente), buscava encerrar o ano com lucros e explorar negócios além das empresas-mãe.

Foi então que eles se depararam com Aquamarine, um estúdio que havia desenvolvido dois jogos para Game Boy Advance e estava pronto para dar o salto para consoles de maior porte com um jogo para o PlayStation.

Aquilo que chamou a atenção de Marigul foi uma impressionante conquista técnica na forma de um jogo de estratégia em tempo real (RTS) capaz de mostrar 3.000 unidades na tela em batalhas espetaculares de ficção científica.

Assim, uma empresa apoiada pela Nintendo acabou financiando um jogo que inicialmente estava destinado ao console da Sony.

No entanto, apesar do financiamento, Aquamarine já enfrentava problemas antes de receber o apoio da Marigul, e o projeto ficou inacabado. Embora tenha havido algumas tentativas e acordos com distribuidoras externas, a Marigul continuou focada em financiar jogos para a Nintendo até o seu fechamento em 2003.

A história destaca como as dinâmicas complexas e as reviravoltas empresariais às vezes levam a situações inesperadas na indústria dos videogames.