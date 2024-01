Empresa israelense lança um robô com IA chamado ElliQ, destinado a fornecer assistência e companhia para os avós

No meio da onda de dispositivos tecnológicos, direcionados principalmente para crianças, jovens e adultos contemporâneos, surge um dispositivo chamado ElliQ. Trata-se de um robô com inteligência artificial criado com o objetivo de oferecer companhia e apoio à população de idosos.

O responsável por este desenvolvimento é a empresa Intuition Robotics. O inovador dispositivo foi projetado para abordar a solidão e melhorar a qualidade de vida dos avós, que estão na fase dourada da vida.

Começando pela sua brilhante função de interação social avançada. ElliQ não é apenas um conjunto de algoritmos; é um companheiro interativo que utiliza movimentos suaves, luzes e sons para expressar emoções e estabelecer uma comunicação natural com os idosos.

Com esta função, busca-se mitigar a solidão, um problema cada vez mais prevalente entre os idosos.

Além disso, foi projetado para realizar uma comunicação remota intuitiva. ElliQ facilita a conexão com familiares e amigos por meio de videoconferências e mensagens de voz. Essa funcionalidade não apenas reduz o isolamento social, mas também fortalece os laços familiares e a rede de apoio.

Os especialistas desenvolvedores deste dispositivo explicam que o ElliQ aprende as preferências e rotinas dos usuários para oferecer recomendações personalizadas, desde sugestões de atividades até notícias relevantes.

O robô equipado com inteligência artificial não só oferece companhia, mas também serve como um assistente pessoal. ElliQ é capaz de lembrar eventos importantes, consultas médicas e a administração de medicamentos, fornecendo um suporte valioso para a organização diária.

O mais importante de tudo é que é de fácil uso. Conta com um design amigável para aqueles menos familiarizados com a tecnologia, a interface intuitiva de ElliQ garante uma experiência sem complicações.