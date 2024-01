Chega a era da IA móvel: Saiba tudo sobre a série Galaxy S24 da Samsung

A Samsung revelou a série Galaxy S24, composta pelo Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ e Galaxy S24, introduzindo experiências móveis aprimoradas com o Galaxy AI.

As principais novidades desta nova série são a capacidade de sua inteligência artificial interna, que potencializa diversas funções, como traduções inteligentes de texto e chamadas, assim como o Motor ProVisual para melhorar a criatividade na captura de imagens.

"A série Galaxy S24 transforma nossa conexão com o mundo e acende a próxima década de inovação móvel", disse TM Roh, Presidente e Chefe de Negócios de Experiência Móvel da Samsung Electronics.

"O Galaxy AI baseia-se na nossa herança de inovação e profundo entendimento de como as pessoas usam seus telefones. Estamos animados para ver como nossos usuários ao redor do mundo potencializam suas vidas cotidianas com o Galaxy AI para abrir novas possibilidades." — TM Roh

Simplificando a comunicação entre pessoas e IA

Através da inteligência artificial, a comunicação é simplificada, com ferramentas de tradução simultânea em chamadas telefônicas e Assistente de escrita para mensagens e aplicativos. O Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ e Galaxy S24 podem identificar e traduzir 30 idiomas diferentes em apenas segundos.

A série também apresenta um inovador e intuitivo sistema de busca no Google através de gestos na tela.

IA para melhorar fotos e vídeos

O Motor ProVisual, impulsionado por inteligência artificial, também chega para revolucionar a captura de imagens. O Sistema Quad Tele do Galaxy S24 Ultra permite gerar um zoom óptico de até 10x.

Enquanto isso, a tecnologia Nightography melhora fotos e vídeos em condições de pouca luz, ao mesmo tempo em que as ferramentas de edição do Galaxy AI facilitam o aprimoramento e personalização, sugerindo ajustes perfeitamente adequados para cada foto ou utilizando IA generativa para preencher ou modificar partes do fundo de uma imagem.

Melhorias no hardware

O desempenho da série Galaxy S24 é aprimorado pelo processador Snapdragon® 8 Gen 3 para a versão Ultra. . Nos três modelos, as taxas de atualização adaptativas de 1-120 Hz também aumentam a eficiência de desempenho e foi melhorado o controle térmico para jogos intensos.

A tela se destaca por alcançar um brilho de pico de 2.600 nits no Galaxy S24 e o Corning® Gorilla® Armor oferece durabilidade e redução de reflexos.

Design que eleva o padrão.

Além disso, o design dos produtos oferece uma experiência visual envolvente com telas maiores e bordas mais finas. O Galaxy S24 Ultra apresenta uma moldura de titânio para maior durabilidade e longevidade, enquanto o Galaxy S24+ e o Galaxy S24 oferecem um design One-mass e cores inspiradas em minerais terrestres.

Mais segurança de dados

Em termos de segurança e privacidade, o Samsung Knox protege os dispositivos e os usuários têm controle sobre o processamento online de dados para funções de inteligência artificial. Também são introduzidas senhas-chave e a Proteção Avançada de Dados.

A Samsung continua seu compromisso ambiental com materiais reciclados nos dispositivos Galaxy, incluindo cobalto e elementos raros da terra reciclados no Galaxy S24 Ultra. Além disso, a série Galaxy S24 oferece sete gerações de atualizações do sistema operacional e sete anos de atualizações de segurança.

Preço e disponibilidade

A pré-venda dos modelos da série Galaxy S24 já está ativa no Chile e a Samsung oferecerá várias promoções para aproximar sua nova tecnologia e o poder da Inteligência Artificial ao maior número possível de usuários.

A primeira oferta para este lançamento consiste na possibilidade de acessar um upgrade para o dobro de armazenamento sem aumentar o valor do aparelho. Isso significa que, por exemplo, o modelo Galaxy S24 Ultra de 1 TB será oferecido ao valor de referência do modelo de 512 GB, ou seja, R$ 1.699.990.

No caso do modelo Ultra de 512 GB, a promoção o deixa com um valor de $1.469.990 e no caso dos equipamentos S24+ de 512 GB e S24 de 256 GB, o preço promocional será de $1.229.990 e $979.990, respectivamente.

Também haverá a opção de entregar um equipamento antigo como parte do pagamento para obter importantes descontos, que dependerão do dispositivo ao qual se está optando.

Aqueles que adquirirem um equipamento da série Galaxy S24 receberão um voucher de $100.000 para uma compra futura.