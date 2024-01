Akira Toriyama admite que Dragon Ball Super nunca estará ao nível de Z

O célebre criador de Dragon Ball, Akira Toriyama, confessou que Dragon Ball Super nunca alcançará o nível de sua predecessora, Dragon Ball Z. Essa revelação tem gerado uma comoção entre os fãs do anime e da saga de uma das séries mais famosas da história.

Um dos motivos-chave apontados por Toriyama é o seu papel limitado no desenvolvimento das batalhas em Dragon Ball Super. Embora seja listado como colaborador e supervisor nos roteiros, o mangaká admitiu que deixa que outros escritores se encarreguem do desenvolvimento dos confrontos épicos que têm sido uma característica distintiva da franquia.

Em suas próprias palavras, Toriyama compartilhou uma reflexão sobre as cenas de batalha em Dragon Ball Super: “Essas cenas de batalha são maravilhosas, como é tradicional nesta série, e sempre me emocionam muito. Graças a isso, posso escrever ‘e agora esses dois personagens terão uma grande batalha’ no roteiro original e ficar tranquilo sabendo que isso se transformará em uma batalha incrível”, de acordo com a resenha do ‘MeriStation’.

Embora o criador de Dragon Ball elogie as sequências de combate em Dragon Ball Super, sua admissão de que não participa diretamente no desenvolvimento dessas cenas deixou muitos fãs com sentimentos mistos.

Dragon Ball Z. Guerreros Z

A comparação com Dragon Ball Z, que é amplamente considerada uma das melhores sagas na história do anime, tem alimentado debates sobre o rumo da franquia.

Esta revelação de Toriyama certamente gerará discussões apaixonadas entre os seguidores de Dragon Ball, que continuam leais à série enquanto esperam descobrir quais novas reviravoltas e emoções o futuro de Dragon Ball Super reserva para eles.