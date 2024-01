A curiosa história de como o primeiro astronauta mexicano levou a tortilla para o espaço

Na vastidão do espaço, onde a exploração e a inovação convergem, o engenheiro Rodolfo Neri Vela se ergue como um pioneiro latino-americano cujo legado deixou uma marca indelével na ciência espacial.

Originário de Chilpancingo, México, Neri Vela se tornou o primeiro astronauta mexicano a viajar para o espaço, realizando um marco significativo não apenas para o México, mas para toda a região.

A história de Rodolfo Neri Vela está entrelaçada com sua excepcional carreira na Agência Espacial Mexicana e sua participação na missão STS-61-B do ônibus espacial Atlantis em 1985.

Como especialista em carga útil, Neri Vela não só levou consigo experimentos científicos e tecnológicos, mas também foi responsável por transportar um tesouro culinário: a tortilla mexicana.

A missão STS-61-B foi memorável por várias razões, mas uma das mais destacadas foi a inclusão de alimentos tradicionais mexicanos na dieta dos astronautas.

Rodolfo Neri Vela tornou-se um embaixador da cultura mexicana ao introduzir as tortilhas no cardápio espacial. Sua iniciativa não apenas destacou a importância da diversidade cultural no espaço, mas também simbolizou o orgulho e a identidade do México na exploração além de nossas fronteiras terrestres.

O legado de Neri Vela vai além de sua contribuição culinária. Após sua missão espacial, ele continuou sendo um líder proeminente na ciência e tecnologia no México. Ele desempenhou papéis-chave em instituições educacionais e governamentais, trabalhando incansavelmente para promover o interesse em ciência espacial e engenharia entre as novas gerações.

Hoje, Rodolfo Neri Vela continua sendo uma referência na comunidade científica e uma inspiração para aqueles que buscam explorar as estrelas. Sua contribuição não apenas levou a tortilha mexicana ao espaço, mas também elevou o prestígio da ciência latino-americana no firmamento da exploração espacial.